https://cz.sputniknews.com/20220213/zelena-politika-eu-zvyhodnila-usa-zaplati-to-vsak-lide-po-cele-evrope-rika-ekonom-kovanda--17607695.html

Zelená politika EU zvýhodnila USA. Zaplatí to však lidé po celé Evropě, říká ekonom Kovanda

Zelená politika EU zvýhodnila USA. Zaplatí to však lidé po celé Evropě, říká ekonom Kovanda

Renomovaný ekonom Lukáš Kovanda ve svém příspěvku na Twitteru poukázal na skutečnost, že dodávky zkapalněného plynu LNG od vývozců z USA vyšplhaly včera na... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-13T19:58+0100

2022-02-13T19:58+0100

2022-02-13T19:58+0100

česko

lukáš kovanda

ekonomika

plyn

energetický trh

usa

evropská unie (eu)

green deal (zelená dohoda)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/296/06/2960607_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_5ca07e73f2b63f63dc31b895ac56cc11.jpg

„Vývoz zkapalněného plynu z USA včera dosáhl svého historického rekordu (viz graf). Plyn se nyní z USA vyváží „do poslední molekuly“. Cílem je zejména EU, jejíž zelená politika zvyšuje energetickou závislost na Rusku a pro jeho nevyzpytatelnost nyní tedy i na USA,“ uvedl ekonom.Ziskovost amerických těžařů je tak vzhledem k obzvlášť vysoké poptávce opravdu obrovská, zatímco EU musí podle Kovandy přeplácet, a to prý jen z vlastního rozmaru.„...cena zemního plynu v EU je teď více než šestinásobná v porovnání s jeho cenou v USA. Energetická krize tedy není globální a americkým firmám se dodávky do Evropy vyplatí více než kdy jindy. Zaplatí to lidé po celé Evropě. Zelená transformace si žádá obětí, jak říkává Brusel,“ dodal Kovanda.Export zkapalněného zemního plynu z USAJak uvedla agentura Bloomberg, export zkapalněného zemního plynu z USA včera dosáhl svého historického rekordu, a to 13,2 milionu krychlových stop (což odpovídá 373,8 tisíce metrů krychlových).Tankery převážející zemní plyn včera kotvily nebo plyn přímo nakládaly ve všech sedmi příslušných exportních terminálech v USA. Stalo se tak vůbec poprvé v historii. Agentura Bloomberg proto poznamenává, že Spojené státy nyní „vyvážejí zkapalněný plyn do poslední molekuly“.Spojené státy přitom vyhlížejí vývoz až 13,9 milionu krychlových stop zkapalněného plynu denně (393,6 tisíce krychlových metrů). Tím by upevnily své vedení před Katarem a Austrálií jakožto největšího světového dodavatele zkapalněného plynu.Momentálně míří více než dvě třetiny amerického námořního nákladu zkapalněného plynu do Evropy. Zelená transformace EU a německá energetická přeměna („Energiewende“) v důsledku zvyšují závislost evropské energetické soustavy na dovozu právě plynu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220210/cena-plynu-v-evrope-vzrostla-na-temer-890-dolaru-za-tisic-metru-krychlovych-17570364.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lukáš kovanda, ekonomika, plyn, energetický trh, usa, evropská unie (eu), green deal (zelená dohoda)