Armáda ČR uveřejnila obrázek s americkou vlajkou nad Říšským sněmem

Velitelství informačních a kybernetických sil Armády České republiky zveřejnilo na svém twitterovém účtu obrázek s americkou vlajkou nad Říšským sněmem, kterým... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-14T16:25+0100

2022-02-14T16:25+0100

2022-02-14T16:29+0100

K tomu statusu autoři napsali komentář, v němž vysvětlili pojetí Operace pod falešnou vlajkou (false flag operation), které jim přišlo vhodné.„False flag operation - agresorem záměrné provedení útoku na sebe samého, a následné svalení viny na svého protivníka. Jsou využívány k ospravedlnění dobyvačných válek, kdy se agresor tváří jako obránce, aby tím získal podporu doma - a v případě schopné propagandy i v zahraniční,“ stojí v poznámce od Velitelství informačních a kybernetických sil Armády ČR, které z nějakých důvodů přirovnalo osvobozující válku k tak zvané „dobyvačné.“V statusu, který předcházel výše uvedenému, je zmíněn Mainilský incident 26. listopadu 1939 , který se stal rozbuškou války s Finskem, a také přepadení německé vysílačky v polských Hlivicích, což mělo doložit polskou agresi vůči Německu a před světem ospravedlnit útok na Polsko.Jak bude reagovat Twitter na zveřejnění fotografie s americkou vlajkou nad Říšským sněmem, ukáže čas. Zmiňme zde situaci z května předloňského roku, kdy si uživatelé Facebooku všimli a začali si stěžovat na to, že sociální síť odstraňuje příspěvky s fotografií, na které sovětští vojáci vyvěšují Vlajku vítězství nad Říšským sněmem. Jak psali uživatelé, neuronové sítě blokují příspěvky, jelikož „porušují zásady komunity týkající se nebezpečných lidí a organizací“.„Pokud to není ostuda, pak nevím, co znamená slovo ostuda. Za dvě minuty po zveřejnění byla fotka zablokována,“ vyslovil se Sergej Zvjagincev.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220202/ministr-kultury-baxa-o-rude-armade-do-osvetimi-dorazila-ze-ji-osvobodila-se-vykourilo-17439148.html

