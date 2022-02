https://cz.sputniknews.com/20220214/babis-si-v-poradu-cau-lidi-vzal-na-paskal-novou-vladu-problem-je-v-turowu-i-ve-zdravotnictvi-17623542.html

Babiš si v pořadu Čau lidi vzal na paškál novou vládu. Problém je v Turówu i ve zdravotnictví

Bývalý premiér Andrej Babiš uveřejnil další díl svého pořadu Čau lidi, který věnoval kritice nové vlády Petra Fialy. Věnoval se otázce české ekonomiky... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

Bývalý premiér však neobešel stranou svátek všech zamilovaných a dokonce si pro ženy připravil malý dáreček. Pochlubil se, že v indexu prosperity se česká ekonomika nachází na deváté příčce v Evropské unii. Babiš to považuje za úspěch a má za to, že jeho vláda k tomu výrazným způsobem přispěla.Babiš se také dotknul tématu Turów. Bývalý premiér má za to, že jeho vláda vyjednávala tvrdě. Problém v dohodě, kterou uzavřela Fialova vláda, vidí Babiš v krátké výpovědní lhůtě. „Pět let my bychom nikdy nepodepsali,“ uvedl Babiš. Kompenzace jsou také o pět milionů nižší, než požadovala bývalá vláda.Podle Babiše nejsou tyto ústupky vůbec vhodné, nakolik je důl velmi finančně výnosný. Další problém je v tom, že Fialova vláda umožnila kopat hlouběji při přibližování se k české hranici, konkrétně o třicet metrů pod hladinu moře v porovnání s dvanácti metry, které navrhovala bývalá vláda.„Neříkejte, že to tak není. Je to tak, fakta jsou na stole,“ dodává.Předseda ANO se rovněž dotknul tématu trapasů Pirátů.Babiš pořádně kritizoval současnou vládu za škrty ve zdravotnictví, a to nehledě na to, že zdravotníci dva roky během pandemie bojovali za životy lidí. Vláda slibovala nastavení pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce, slibovala, že bude navyšovat do systému veřejného zdravotního pojištění. Podle Babiše místo slibované valorizace vláda provedla pravý opak, a snížila platby za státní pojištěnce o 200 korun a příjmy o 14 miliard. Podle Babiše je to poprvé, co vláda seškrtala platby za státní pojištence a zdecimovala příjmy zdravotnictví, čímž zmenšila objem peněz na zdravotnictví a zdravotnickou péči v České republice. Podle Babiše tak dojde k vyčerpání rezerv zdravotních pojišťoven ještě do konce roku 2022.Snížení plateb za státní pojištěnce podle Babiše způsobí omezování zdravotní péče, zhoršení její kvality a rozsahu. Babiš proto konstatuje, že pro Fialovu vládu zdravotnictví není priorita.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

