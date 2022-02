https://cz.sputniknews.com/20220214/bez-ruska-a-na-jeho-ukor-nelze-dnesni-konflikt-vyresit-klaus-napsal-otevreny-dopis-fialovi-17626590.html

Bez Ruska a na jeho úkor nelze dnešní konflikt vyřešit. Klaus napsal otevřený dopis Fialovi

Bez Ruska a na jeho úkor nelze dnešní konflikt vyřešit. Klaus napsal otevřený dopis Fialovi

Bývalý prezident Václav Klaus napsal otevřený dopis premiérovi vlády Petru Fialovi, který se týká situace na Ukrajině. Celý dopis byl uveřejněn na webových... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

Klaus se v úvodu dopisu obrací na Petra Fialu kvůli jeho neaktivitě vůči situaci na Ukrajině. Klaus zastává názor, že to, co se na Ukrajině děje, je největší hrozbě na evropském kontinentě.„Konflikt na Ukrajině je dlouhodobě největší bezpečnostní hrozbou na našem kontinentě. Probíhající vojenská eskalace ohrožuje celou Evropu, včetně České republiky. I když si naše veřejnost hrozící nebezpečí příliš nepřipouští, je možnost vzniku otevřeného válečného konfliktu v naší blízkosti velmi reálná,“ píše Klaus.Klaus pokračuje s upozorněním na to, že Ukrajina se stala bodem, kde střetává boj USA a Velké Británie, proti kterým stojí Rusko. Vyzdvihuje také dopad, který by vyhrocená situace měla.Manipulace s velmi moderními zbraněmi Klaus přirovnává k počítačové hře, přičemž ale upozorňuje, že tady se rozhodně o takovou hru nejedná.„Nelze lehkovážně spoléhat na to, že se v napjaté situaci a v nestřežené chvíli do takových hrátek nemůže vloudit chyba,“ uvádí Klaus.Jeho slova se dále zaměřují na sledované Rusko, kdy je třeba brát vážně jeho obavy a bez Ruska se tento obrovský konflikt vyřešit nemůže.Klaus zároveň odmítá „zapojovat Českou republiku do vojenské eskalace konfliktu, dodávat do jeho ohniska zbraně, podílet se na zvyšování napětí, jakož i zneužívat konflikt kolem Ukrajiny v domácím vnitropolitickém zápase a vytvářet atmosféru, v níž je povolován jen jeden ,správný´ názor“.Svůj dopis Václav Klaus zakončil prosbou vyslanou přímo na premiéra Fialu, přičemž neopomněl uvést, aby členové vlády ohledně této problematiky vystupovali důstojně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

