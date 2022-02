https://cz.sputniknews.com/20220214/bude-potreba-ctvrta-davka-vakciny-nebo-ne-co-si-o-tom-mysli-valek-17615145.html

Bude potřeba čtvrtá dávka vakcíny nebo ne, co si o tom myslí Válek?

V současnosti se pořád častěji začíná mluvit o rozvolňování a slábnutí pandemie koronaviru. Aktuální otázkou však zůstává, zda bude potřeba se nechat očkovat i... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

Pokud by se objevila vakcína proti omikronu, pak on sám by si ji nechal aplikovat a doporučil by to samé svým známým.„Pokud se objeví vakcína, která opravdu bude dělána pro omikron, tak ji rozhodně sám doporučím a nechám si ji aplikovat. Přesvědčoval bych všechny, i své příbuzné, aby se před podzimní vlnou nechali touto vakcínou naočkovat. Máme rezervované vakcíny v dostatečném množství s tím, že která bude v tu chvíli nejvhodnější, tu koupíme,“ prozradil Válek.O čtvrté dávce se Válek zmínil již v listopadu před tím, než usedl do ministerského křesla. Tehdy si netroufl přesně říci, zda to bude, nebo nebude nutné.Například ředitel Pfizeru Albert Bourla koncem loňského roku avizoval, že podle něj bude potřeba se nechat každý rok přeočkovat.Pozor na plánování dovolené!Co se týče aplikace třetí dávky očkovací látky, podle ministra Válka by lidé měli zvážit, kdy si dojít po třetí dávku. „Pokud beru jen medicínské hledisko, tak je ideální, abychom posilující dávky nastavili v předprázdninových měsících a o prázdninách tak, aby protilátky vrcholily přes podzim a v jarních měsících. Další důvod je však ten, že řada lidí bude plánovat dovolenou a bez platného certifikátu jim většina zemí neumožní, aby tam jeli,“ uvedl Válek.O nutnosti další dávky diskutovali odborníci také v Otázkách Václava Moravce. Epidemiolog Rastislav Maďar má za to, že posilující dávku by měli zvážit lidé z rizikových skupin.Podle viroložky Ruth Tachezy by se po omikronu mezi neproočkovanými osobami mohla opět šířit nebezpečnější varianta delta. Podle viroložky lidé, kteří dostali dvě dávky, a v poslední vlně prodělali omikron, s posilující dávkou nemusejí spěchat. Ona by ji doporučila před podzimem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

