Elektřina, čas, zemská přitažlivost, láska. Dara Rolins se podělila moudrem

Slovenská zpěvačka Dara Rolins se se svými fanoušky podělila o fotografii ve spodním prádle, kterou doplnila přáním k Valentýnu a rozepsala se o zamilovanosti... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

Dara ve svém postu přeje, aby lidé měli moře lásky uvnitř sebe, ale také okolo sebe a také, aby ji měli dostatek pro ostatní. Své přání doplnila citátem od Davida Mitchella.Přestože bychom mohli očekávat, že fanoušci budou chválit především Dařin dekolt, za který se na prahu padesátky jistě nemusí stydět, lidé se na Daru obraceli právě s valentýnským přáním.Jeden z komentujících se ztotožnil s výše uvedeným citátem a s humorem okomentoval.Další přáli hezkého Valentýna jak Daře, tak jejímu příteli, fotbalistovi Pavlovi Nedvědovi.„I vám a Pavlovi,“ popřál jeden fanoušek.Další přejí Daře lásku a zamilovanost.I mezi záplavou přání k Valentýnu se našly lichotivé komentáře.„Si velmi sexy zlatíčko,“ reagoval jeden z mužů.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Pokud jde o její osobní život, Dara byla několik let partnerkou zpěváka a kytaristy kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má dceru Lauru. Pár se však v roce 2010 rozešel. V letech 2011 až 2018 tvořila pár se slovenským rapperem Rytmusem, nakonec se ale i oni rozešli. V současné době randí s fotbalistou Pavlem Nedvědem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

