Generální prokurátor SR reaguje na kritiku koalice: Chtějí na mě za každou cenu útočit

Generální prokurátor SR reaguje na kritiku koalice: Chtějí na mě za každou cenu útočit

Generální prokurátor SR Maroš Žilinka ve svém projevu, který chtěl přečíst během schvalování obranné dohody SR a USA v parlamentu, uvedl, že smlouva mezi... 14.02.2022

Za tato slova v následujících dnech čelil ostré kritice ze strany koaličních poslanců a také prezidentky. Žilinka se vůči těmto obviněním vymezil.Maroš Žilinka na svém účtu na Facebooku uvádí, že od doby, co nastoupil do funkce generálního prokurátora SR, se stal předmětem neustálých útoků, k nimž častěji začalo docházet poté, co vznesl 35 zásadních výhrad k návrhu Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou Slovenské republiky a vládou Spojených států amerických.Dále se uvádí, že poté, co byl zveřejněn text projevu, se generální prokurátor stal terčem útoků v důsledku vět a frází, které byly absolutně vytrženy z kontextu a které se týkaly Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, která nabyla platnosti 18. října 1968.Podle Žilinky tito lidé buď vůbec nečetli jeho projev, nebo cíleně podsouvají veřejnosti taková tvrzení, která nemají v textu projevu žádnou oporu. Cílem těchto tvrzení je podle Žilinky za každou cenu útočit na generálního prokurátora SR.„V části věnované Smlouvě jsem totiž jen citoval některé její články, vztahující se na suverenitu, nezasahování do vnitřních záležitostí, povinnost zachovávat právní řád ČSSR, jurisdikci a působnost jejích orgánů, se závěrem, že taková právní úprava byla nepochybně výhodnější (ve smyslu jasnější a jednoznačnější) než ta, která byla poslancům předkládána na odsouhlasení,“ tvrdí Žilinka. Podle něj šlo pouze o pohled z formálního a právního hlediska bez ohledu na faktické dodržování jednotlivých článků dohody.„Proto se důrazně distancuji od podsouvání tvrzení o hanobení památky obětí invaze do ČSSR a žádám ty, kteří to tvrdí, aby od toho upustili,“ říká dál Žilinka.Podle něj můžou mít lidé různé názory na právní otázky, ale měli by být schopni se s názorem ostatních ztotožnit a smířit. Právo totiž vyžaduje jasnost pojmů a formulací, aby nemohly kolem dokumentů vznikat spory.Kritika ze strany poslancůProjev Žilinky kritizoval slovenský ministr obrany Jaroslav Naď, podle Nadě tam měl Žilinka tolik chyb, že ho děsí, že je generálním prokurátorem. „Pan Žilinka začal svoji prezidentskou kampaň,“ řekl Naď.„Ten člověk je strašně dezorientován v mezinárodním prostředí,“ doplnil. Například poslanec za SaS Miroslav Žiak označil Žilinku za ruského agenta.Kritická byla také prezidentka SR Zuzana Čaputová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

