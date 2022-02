https://cz.sputniknews.com/20220214/kanadska-policie-zadrzela-12-protestujicich-na-hranicich-s-usa-17612168.html

Kanadská policie zadržela 12 protestujících na hranicích s USA

Starosta kanadského města Windsor na hranicích s USA Drew Dilkens v neděli uvedl, že most Ambassador, kde se konaly protesty proti covidovým opatřením, byl... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

Od konce ledna probíhají v Kanadě protesty proti omezením týkajícím se koronaviru, které iniciovali řidiči kamionů. Situace je tak vyhrocená, že kanadský premiér Justin Trudeau z bezpečnostních důvodů změnil své sídlo a starosta Ottawy Jim Watson vyhlásil výjimečný stav. Blokáda mostu Ambassador na hranici s USA trvala šest dní. V pátek soud v kanadské provincii Ontario nařídil protestujícím, aby se rozešli, a v sobotu ráno na místo protestu dorazili policisté.Policie uvedla, že dochází k zatýkání. Podle televize CBC bylo zadrženo 12 osob, přičemž policie nemusela použít sílu a protestující nekladli odpor.Starosta si povšiml kvalitních zásahů strážců zákona a řekl, že byly „rozhodné, ale soucitné“. „Kanaďané jsou lidé, kteří věří v právo na svobodu projevu a vyjadřování, ale také dodržují zákony,“ zdůraznil starosta.Kanadský premiér Justin Trudeau minulé pondělí prohlásil, že protestní akce proti koronavirovým omezením, které zahájili v hlavním městě Ottawě řidiči kamionů, musí být zastaveny, a podotkl, že mají záporný vliv na národní ekonomiku a každodenní život občanů. Jak podotkl šéf vlády, obyvatelé Ottawy „si nezaslouží, aby byli pronásledováni ve vlastních čtvrtích“.Kanadské úřady vyzývají protestující řidiče, aby akci zastavili, a uvádí, že to nesmí být precedentem do budoucna, uvedl dříve na tiskové konferenci ministr veřejné bezpečnosti Kanady Marco Mendicino.„Bude z toho hrozný precedens, jako když už jsi přijel do metropole s těžkým zařízením, můžeš se domoci změny pravidel,“ řekl ministr veřejné bezpečnosti. Podle jeho slov úřady „nemohou rozzuřenému davu dovolit, aby změnil kurs na záchranu životů“, řekl Mendicino.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

