Kardioložka vysvětlila, jak pít kávu bez rizika mrtvice



Lidé, kteří pijí tři šálky kávy denně, jsou podle odborníků vystaveni menšímu riziku kardiovaskulárních chorob nebo mrtvice. Zdravotní přínosy má však pouze konzumace nápoje z mleté kávy, nikoli instantních druhů. Je pravidelná konzumace mleté kávy opravdu dobrá pro kardiovaskulární systém? A mohou pít kávu i lidé s kardiovaskulárními chorobami? V rozhovoru pro REN TV o tom promluvila kardioložka Julia Maršincevová.Jak káva ovlivňuje cévyPodle slov kardioložky kofein obsažený v mleté kávě stimuluje cévy, a proto je pro ně jeho konzumace něco jako trénink.Jak správně pít kávuLékařka zároveň upozornila, že lidé s kardiovaskulárním onemocněním by měli být při pití kávy opatrní.Podle jejích slov někomu stačí jeden šálek kávy denně - vše záleží na tom, jak nápoj působí na organismus.VýzkumVýzkum prováděli maďarští a londýnští vědci 10 let. Byli sledováni lidé, jejichž údaje byly převzaty z britské biobanky. Když byl výzkum zahájen, bylo jim v průměru 56 let a neměli žádné srdeční onemocnění.Výsledky ukázaly, že ti, kteří pili 0,5 až 3 šálky kávy denně, byli na konci výzkumu vystaveni o 12 procent nižšímu riziku úmrtí než ti, kteří kávu vůbec nepili. Zároveň u nich byla o 17 procent nižší pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a o 21 procent nižší pravděpodobnost mrtvice ve srovnání s těmi, kteří kávu nepijí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

