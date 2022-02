https://cz.sputniknews.com/20220214/ministerstvo-vnitra-zahajilo-10denni-kontrolu-nakladani-s-dokumenty-v-prezidentske-kancelari-17616536.html

Ministerstvo vnitra zahájilo 10denní kontrolu nakládání s dokumenty v prezidentské kanceláři

Ministerstvo vnitra zahájilo 10denní kontrolu nakládání s dokumenty v prezidentské kanceláři

Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva pro ČTK uvedla, že resort provádí kontrolu na základě podnětu podaného Národním archivem. Původně úřad oznámil, že kontrola bude zahájena ve čtvrtek 10. února. Dodala, že termín zahájení byl po dohodě s ředitelem odboru spisové a archivní služby KPR nakonec stanoven na dnešek 14. února v 9:00.Web uvádí, že kontrola nakládání s utajenými informacemi náleží do působnosti NBÚ. Podle mluvčí je předmětem kontroly vnitra dodržování zákona o archivnictví a předpisů souvisejících s agendou propůjčování státního vyznamenání prezidentem od roku 2019. Dokud nebude kontrola ukončena, resort vnitra nebude v souladu s kontrolním řádem poskytovat a komentovat bližší informace k dané věci, dodala.Kauza VrběticeVztahy mezi Moskvou a Prahou nepochybně zhoršila takzvaná kauza Vrbětice. Tehdejší premiér Andrej Babiš a bývalý vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích muselo totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nikoli přátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.Nutno podotknout, že česká média se v posledních dnech živě zajímala o spis, týkající se kauzy Vrbětice, který měla Kancelář prezidenta omylem skartovat. Případem se měla zabývat policie a také sněmovní bezpečnostní výbor. Radiožurnál a Respekt.cz přišly s informací, že Policie ČR prověřuje, zda Hrad skartoval tajnou zprávu o zapojení ruských tajných služeb do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Novináři se přitom odvolávají na tři důvěryhodné zdroje, a to jak z okolí prezidenta a Pražského hradu, tak i na zdroje blízké vyšetřování.K danému spisu vydala Kancelář prezidenta republiky prohlášení. Se spisem bylo nakládáno v souladu s tím, jak ho zpracovatel označil, konkrétně se mělo jednat o běžnou poštu v druhém nejnižším stupni utajení a bylo s ním zacházeno v souladu s platnou legislativou. V prohlášení Kanceláře prezidenta se však dále poukazuje na to, že dokument byl ze strany BIS dostaven na Hrad v nepořádku.Skartace prováděly oprávněné osoby v zabezpečené oblasti na certifikovaných zařízeních, o každé skartaci je uchován protokol. S obsahem písemnosti se neseznámily nepovolané osoby a nebyla ohrožena ochrana utajovaných informací, uvedli v prohlášení.Prezident Miloš Zeman diskusi o skartaci označil za bouři ve sklenici vody. V pořadu Partie na CNN Prima NEWS neskrýval údiv, že dokument adresovaný Hradu nebyl označen jako tajný, ale v nižším stupni jako důvěrný.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

