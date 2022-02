https://cz.sputniknews.com/20220214/ministryne-sr-vyzvala-eu-aby-zacala-regulovat-socialni-site-to-vse-kvuli-obranne-dohode-s-usa-17613368.html

Ministryně SR vyzvala EU, aby začala regulovat sociální sítě. To vše kvůli obranné dohodě s USA

Ministryně SR vyzvala EU, aby začala regulovat sociální sítě. To vše kvůli obranné dohodě s USA

Slovenská ministryně investic, regionálního rozvoje a informatizace SR Veronika Remišová odsoudila útoky na poslance parlamentu hlasující pro smlouvu s USA... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-14T14:44+0100

2022-02-14T14:44+0100

2022-02-14T14:44+0100

dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi sr a usa (dca)

slovensko

usa

dohoda

sociální síť

veronika remišová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/15772658_0:238:1201:913_1920x0_80_0_0_6f1877031dc0fa3387e11a458384a126.jpg

Taková slova Remišová prohlásila v nedělním pořadu na TV Markíza s názvem Na tělo. Místopředseda strany Směr-SD Juraj Blanár se ztotožňuje s tím, aby byly zveřejněny veřejné informace. Kromě toho uvedl, že to, co zveřejnil na sociální síti jeho stranický kolega Ľuboš Blaha, jsou informace, které lze nalézt na stránce Národní rady SR.Remišová uvedla, že poslanci strany Za lidi nemají zatím žádnou ochranu. Zmínila však, že mnozí z poslanců čelí útokům a nenávistným zprávám. Blanár však míní, že lidé dokážou vyhodnotit situaci. Podle Remišové by EU měla začít regulovat sociální sítě centrálně a když ne, tak k tomu bude muset přistoupit Slovenská republika.Politici se zabývali také tématem obranné dohody s USA. Blanár poznamenal, že dohoda byla protlačena navzdory nesouhlasu většiny obyvatel. V diskuzi poukázal i na zrušenou rozpravu v parlamentu či to, že nebylo v plénu umožněno vyjádřit se generálnímu prokurátorovi SR.Vyjádření generálního prokurátora však Remišová odsoudila. „To, jakým způsobem generální prokurátor pošlapal památku obětí invaze sovětských vojsk, je naprosto neakceptovatelné,“ řekla. Blanár si myslí, že Slovensko takovou dohodu nepotřebuje.Dohoda s USAPřipomeňme, že obrannou dohodu s USA schválil slovenský parlament ve středu 9. února. Téhož dne smlouvu stvrdila svým podpisem prezidentka. Dohoda umožňuje americkým ozbrojeným silám využívat vojenská letiště Sliač a Malacky-Kuchyňa. Spojené státy mají poskytnout investice pro jejich modernizaci. Dohoda platí 10 let. Poté ji je možné prodloužit, nebo vypovědět s roční výpovědní lhůtou.Proti dohodě vystupují opoziční strany. Obávají se, že Slovensku pozbyde části své suverenity. Šéf Směru-SD Robert Fico ohlásil sbírání podpisů za vypsání referenda. V referendu bude kromě smlouvy s USA i otázka o předčasných volbách. Proti dohodě se postavil i generální prokurátor Maroš Žilinka, který ji přirovnal ke smlouvě o pobytu sovětských vojsk v někdejším Československu po roku 1968. Za to si sklidil kritiku od vládních stran i prezidentky.Podle průzkumu agentury Median SK dohodu podporuje 32 % obyvatel. Proti ní se vyjádřilo 54 % dotázaných.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220211/lide-v-sliaci-maji-obavy-z-americkych-vojaku-napsali-caputove-dopis-17580627.html

slovensko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, usa, dohoda, sociální síť, veronika remišová