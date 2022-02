https://cz.sputniknews.com/20220214/na-d1-smerem-na-prahu-doslo-k-nehode-provoz-stoji-17613792.html

Na dálnici D1 směrem na Prahu došlo k nehodě, provoz stojí

Na dálnici D1 směrem na Prahu došlo k nehodě, provoz stojí

V důsledku dopravní nehody byl zastaven provoz na dálnici D1 na 83. kilometru směrem na Prahu. Podle informací policie měla dodávka narazit do nákladního auta... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-14T09:37+0100

2022-02-14T09:37+0100

2022-02-14T09:50+0100

česko

nehoda

praha

dálnice d1

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1072/75/10727554_0:155:2900:1786_1920x0_80_0_0_78d1f6fda2ab373273dd5fb8320e12ef.jpg

Dodávka měla narazit do nákladního auta, které kvůli jiné nehodě stálo v koloně. K té došlo na dálnici na 78. kilometru kolem 6:30. Při nehodě se lehce zranil jeden člověk. K druhé dopravní nehodě mezi Humpolcem na 90. kilometru a Koberovicemi na 81. kilometru na Pelhřimovsku došlo po 8:00. Informuje o tom ČTK s odvoláním na policejní mluvčí Danu Čírtkovou.Smrt GureckéhoZe světa českého motosportu nedávlo přišla tragická zpráva, po vážné nehodě při tréninku zemřel šestnáctiletý motocyklový závodník Jakub Gurecký. Podle odborníků šlo o největší současný talent, již za dva měsíce měl závodit v prestižním šampionátu Red Bull Rookies Cup, ze kterého vede cesta do světa MotoGP.Server Motormix.cz uvedl, že Gurecký trénoval v uzavřené hale na Slovensku a po nárazu do pevné překážky zemřel na místě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220114/zase-ten-alkohol-v-bratislave-doslo-k-hromadne-nehode-z-hrozivych-zaberu-az-mrazi-17207932.html

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nehoda, praha, dálnice d1