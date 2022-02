https://cz.sputniknews.com/20220214/nezdrazuje-uplne-vsechno-cena-pocitacovych-grafickych-karet-prudce-klesla-17617198.html

Nezdražuje úplně všechno. Cena počítačových grafických karet prudce klesla

Nezdražuje úplně všechno. Cena počítačových grafických karet prudce klesla

Ceny grafických karet začaly klesat a zvýšila se i jejich nabídka na trhu. Alespoň v Evropě k tomuto závěru dospěli analytici portálu 3DCenter. 14.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-14T21:36+0100

2022-02-14T21:36+0100

2022-02-14T21:36+0100

svět

počítač

cena

sleva

snížení

svět

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/17617139_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2119c7b10e6515c95694ba1b3262850b.jpg

Od poloviny ledna dochází k výraznému poklesu cen grafických karet, některé modely během tří týdnů zlevnily až o 20 procent. Skutečná cena produktů Nvidia a AMD zůstává nad doporučenou cenou, ale přirážka činí v průměru asi 50 procent. Na konci loňského roku nabízeli prodejci v evropských zemích grafické karty o 70 % dráž.Nejsnáze koupitelnou kartou je Radeon RX 6500 XT s přirážkou 17 %. Mezi „zelenými“ je nejvíce k dispozici GeForce RTX 3080 Ti. Je třeba poznamenat, že výrobci zvyšují dodávky grafických karet k prodeji, což přichází v souvislosti s poklesem ceny etherea, populární kryptoměny, jejíž těžba využívá právě grafické karty.Web DigiTimes s odkazem na prognózy analytiků informoval, že v letošním roce bude počítačový hardware nadále zdražovat. Zvýšení cen se dotkne produktů společností AMD, Intel a NVIDIA. Tyto společnosti objednávají čipy u tchajwanské společnosti TSMC, která od začátku roku zvýšila cenu svých služeb v oblasti výroby čipů o 10 až 20 %, a to jak u starších, tak u novějších čipů.Škoda a čipyV loňském roce u automobilek došlo k poklesu výroby osobních aut, za 11 měsíců bylo v Česku vyrobeno necelých 1,024 milionů osobních aut, což znamená, že v porovnání s léty před pandemií v tomto roce bylo vyrobeno o 2,9 % aut méně.Milionovou hranici produkce kvůli nedostatku čipů překonala cca o dva měsíce později, než to bývalo dříve. Ovšem už v listopadu došlo k mírnému zlepšení situace v oblasti dodávek polovodičů a následkem toho byl mírný růst výroby, avšak celková roční čísla to výrazně neovlivnila.Výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl sděluje, že podle statistik je zřejmé, že na trhu s čipy v listopadu loňského roku došlo k jistému zlepšení, ovšem mluvit o stabilizaci v této oblasti je zatím předčasné. Problém nedostatku čipů na trhu zasáhl podle Petzla skoro všechny automobilky, avšak nejlépe se tomu dařilo čelit nošovické Hyundai, která do konce listopadu vyrobila 257 tisíc automobilů, což je o 19,1 % více než v roce 2020, v listopadu však bylo v Hyundai vyrobeno 25 400 aut, tedy o 1,4 % méně, v závodě Toyoty dokonce došlo ke zlepšení situace, díky výrobě nového modelu Toyota Yaris, jehož výroba byla v listopadu slavnostně zahájena.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211102/krize-cipu-apple-prudce-snizil-vyrobu-ipadu-16374091.html

svět

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

počítač, cena, sleva, snížení, svět