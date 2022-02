https://cz.sputniknews.com/20220214/pokuta-plati-volny-neuspel-u-ustavniho-soudu-se-stiznosti-za-incident-ve-snemovne-17614957.html

Pokuta platí. Volný neuspěl u Ústavního soudu se stížností za incident ve Sněmovně

Ke zmíněnému konfliktu došlo v loňském lednu, kdy probíhala schůze k prodloužení nouzového stavu. Předsedající Tomáš Hanzel totiž po několika varováních vypnul Volnému mikrofon s tím, že nemluví k tématu. Volný stranu ČSSD označil za zkorumpovanou politickou partaj a servítky si nebral ani při komentování jejích členů. Ty označil za zbabělce a pokrytce. Následně přišel hovořit na místo předsedajícího. A právě tady se odehrála potyčka. Hanzel se mu snažil zabránit, na pomoc přišlo několik poslanců. Po strkanici odešel Volný z předsednického místa v doprovodu policejní ochranky. Z této potyčky také vzešlo, zřejmě již zlidovělé, „jestli tady pudeš, dostaneš flákanec“.Jak vyplývá z ústavní stížnosti, mandátový a imunitní výbor nebyl věcně příslušný k vedení disciplinárního řízení, respektive „rozhodoval o věci, která do jeho gesce nespadá“. Volný argumentoval tím, že nebyl podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění a že „byl nucen hájit se pro skutky, jejichž skutkové podstaty se musel domýšlet“.Co se týče závěru ústavních soudců, ti konstatovali, že Poslanecká sněmovna jednala v rámci své disciplinární pravomoci, která dopadá na projevy, které by jinak byly trestným činem, nebo přestupkem.Co se týče Volného, ten se dostal do Poslanecké sněmovny jako kandidát SPD, následně s kolegou Marianem Bojkem hnutí opustili a vystupovali jako nezařazení poslanci. V loňském roce se do Sněmovny pokusil Volný vrátit na kandidátce Volného bloku, ale neuspěl. Bývalý poslanec se „proslavil“ v době pandemie tím, že odmítal nosit ochranu úst a nosu, řídící schůzí jej opakovně napomínali a byl vykázán z jednacího sálu.Nutno podotknout, že také ve slovenském parlamentu dochází k vypjatým situacím. V minulém roce ministr financí Igor Matovič napsal v parlamentním sálu šéfovi Směru-SD na papír vzkaz a v plénu padla také ostrá slova jako „potkan“ nebo „primitiv“.Šéf Směru Robert Fico končil svou úvodní řeč, během níž odůvodňoval, proč má být odvolán ministr vnitra Roman Mikulec. Ministr financí Igor Matovič si delší dobu něco psal na papír, zdálo se, že jsou to poznámky k vystoupení Fica. Byl to však nápis - vzkaz s textem CAPO DI TUTTI CAPI, což v překladu znamená „šéf všech šéfů“ a obvykle se to spojuje s mafií. Fico na to nereagoval, ale předseda Národní rady SR Boris Kollár ano a Matovič po jeho slovech papír odložil.Později Matovič v rozpravě v ohnivém projevu označil Roberta Fica společně s expremiérem a šéfem Hlasu-SD Peterem Pellegrinim za hlavu mafie. A ke slovní přestřelce došlo zase mezi Matovičem a poslancem za Směr-SD Lubošem Blahou, kdy byla v plénu slyšet taková slova jako „moula“, „potkan“ či „primitiv“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

