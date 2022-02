https://cz.sputniknews.com/20220214/ruska-krasobruslarka-valijevova-dostala-zelenou-cas-odmitl-vyzvy-mov-isu-a-wada-17611552.html

Ruská krasobruslařka Valijevová dostala zelenou. CAS zamítl odvolání MOV, ISU a WADA

Ruská krasobruslařka Valijevová dostala zelenou. CAS zamítl odvolání MOV, ISU a WADA

14.02.2022

Mezinárodní agentura pro testování (ITA) v pátek oznámila, že dopingový test Valijevové z 25. prosince 2021 byl pozitivní na trimetazidin. Výsledek testu předala antidopingová laboratoř ve Stockholmu 8. února. Ruská antidopingová agentura uložila Valijevové dočasnou suspendaci, po odvolání krasobruslařky byla 9. února suspendace zrušena. Mezinárodní olympijský výbor (MOV), Světová antidopingová agentura (WADA) a Mezinárodní bruslařská unie (ISU) podaly protest k Mezinárodní sportovní arbitráži.Valijevová v rámci týmové soutěže na Zimních olympijských hrách získala zlato, slavnostní předávání medailí však zatím neproběhlo. Individuální krátký program žen je na programu 15. února, volné jízdy proběhnou 17. února. Ruská krasobruslařka je hlavní favoritkou na vítězství.Složitá situaceRuská krasobruslařka Kamila Valijevová je „čistá a nevinná“, a to není třeba dokazovat, prohlásila její trenérka Eteri Tutberidzeová.Kontrola dopingového vzorku trvala déle, než nařizují předpisy. Vzorek byl odebrán 25. prosince a výsledek byl oznámen až 7. února.„Vznikla velmi rozporuplná a složitá situace. Je velmi mnoho otázek a velmi málo odpovědí. Chtěla bych říci, že jsme naprosto přesvědčeni, že Kamila je nevinná a čistá. A pro nás to není teorém, ale axiom – není třeba to dokazovat. Chápu, že existuje nějaký ten protokol, bez něhož se neobejdeme. Nepřenechali jsme sportovkyni osudu, to v žádném případě,“ cituje Tutberidzeovou televizní stanice První kanál.Podotkla, že „je zcela nepochopitelné, proč byla sportovkyně s pochybným testem z 25. prosince připuštěna k Olympijským hrám“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

