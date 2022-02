https://cz.sputniknews.com/20220214/skupina-aktivistu-protestuje-proti-dohode-o-turowu-uzavreli-ministerstvu-privod-vody-17613882.html

Skupina aktivistů protestuje proti dohodě o Turówu. Uzavřeli ministerstvu přívod vody

Skupina aktivistů protestuje proti dohodě o Turówu. Uzavřeli ministerstvu přívod vody

V pondělí dopoledne uzavřela skupina aktivistů před budovou přívod vody na ministerstvo životního prostředí. Lidé protestují proti vládní dohodě s Polskem... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-14T09:44+0100

2022-02-14T09:44+0100

2022-02-14T09:54+0100

česko

důl

polsko

česká republika

protest

vláda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/14579396_0:228:3235:2048_1920x0_80_0_0_234fc7e7b7c28ca9a044eade56006c87.jpg

V neděli proběhl protest organizace Greanpeace, avšak podle sdělení jejího mluvíčho Hrábka toto není jejich akce. Na místě prý zůstal jeden aktivista, který sedí na židli nad uzávěrem vody, se kterým předtím manipuloval. K protestu uvedl, že nesouhlasí s dohodou, kterou uzavřela česká vláda. Jedná se prý o symbolický akt, píše ČTK.Na místo dorazila policie, nachází se tam i revizní technik, podle kterého přívod vody zajišťuje hasicí systém v celé budově.Český premiér Petr Fiala a polský premiér Mateusz Morawiecki v Praze podepsali dohodu o podmínkách provozu dolu Turów. V souladu s dohodou o podmínkách provozu dolu Turów by Polsko nemělo rozšiřovat těžbu k hranicím, dokud nebude dokončena podzemní bariéra, stavba zemního valu a zajištěn monitoring. Česko ze své strany slíbilo nezačínat další řízení o porušení právních předpisů.Důl Turów zásobuje uhlím elektrárny, která je v Polsku důležitým producentem elektrické energie. Lidé v českém pohraničí však několik let bojují proti jeho rozšíření, jsou také znepokojeni hlukem, prachem a bojí se ztráty zdrojů pitné vody.Koncem února Česko u soudu EU zažalovalo Polsko a obvinilo ho z toho, že kvůli rozšíření hnědouhelného lomu se v pohraničních oblastech České republiky prudce snížila hladina podzemních vod. 21. května soud EU vyhověl žádosti ČR a Polsko zavázal, aby neodkladně zastavilo těžbu v dolu Turów v Bogatyni (Dolnoslezské vojvodství), dokud nebude tato otázka v podstatě vyřešena. Polsko odmítlo toto soudní rozhodnutí plnit a prohlásilo, že je nepřípustným zasahováním do zajištění bezpečnosti země.Evropský soud v Lucembursku se 20. září usnesl, že Polsko musí platit Evropské unii 500 tisíc eur za každý den porušení rozhodnutí soudu EU o zastavení těžby uhlí v dolu Turów. S hnědouhelným lomem Turów je spojeno 4 až 7 procent výroby elektrické energie v Polsku. Zavření dolu by znamenalo propuštění pěti tisíc zaměstnanců a způsobilo by polské ekonomice škody v částce 13,5 miliardy zlotých (téměř 73 miliard Kč).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220213/penize-se-nedaji-pit-greenpeace-usporadalo-demonstraci-na-vaclavaku-proti-dohode-o-dole-turow-17607430.html

polsko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

důl, polsko, česká republika, protest, vláda