Slovenská opoziční strana Směr-SD chce opět odvolat ministra vnitra Mikulce

Slovenská opoziční strana Směr-SD chce opět odvolat ministra vnitra Mikulce

Slovenská opoziční strana Směr-SD podala návrh na svolání mimořádné schůze parlamentu, na které chce odvolat ministra vnitra Romana Mikulce (OĽaNO) z funkce... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

Důvodem má být to, že Mikulec je podle Směru v čele organizované skupiny obviněných vyšetřovatelů Národní kriminální agentury (NAKA), jejímž cílem je pozavírat opozici. Fico konstatoval, že ministr Mikulec koordinoval a řídil činnost „zločinců“ na NAKA.Z toho vyplývá, že mimořádná schůze se musí uskutečnit do sedmi dnů. V tomto případě se program schůze neschvaluje a schůze musí být. Může se však stát, že se pro obstrukci poslanců koalice odloží na později. Pod svolání schůze se podepsali kromě poslanců Směru-SD i nezařazení poslanci strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) expremiéra Pellegriniho a skupina kolem nezařazeného poslance Tomáše Taraby.Spory Fica a MikulceNutno podotknout, že šéf Směru Robert Fico požadoval odvolání ministra vnitra Mikulce již několikrát v minulosti. Připomeňme, že k tomu došlo například v polovině srpna minulého roku. Kromě jiného Směr kritizoval rozhodnutí pozastavit činnost vyšetřovatelce Dianě Santusové, vedoucí týmu Úřadu inspekční služby, který má na starosti vyšetřování zneužití pravomocí příslušníků Národní kriminální agentury (NAKA).Fico se také zmínil o využívání profesionálních udavačů při manipulování trestními kauzami v neprospěch opozice, o zneužívání pravomocí veřejného činitele a rozkladu právního státu.Toto však nebyl první pokus o jeho odvolání. Došlo k tomu již dříve, přičemž v souvislosti s Mikulcem Fico poukázal na zprávy v médiích, že bývalý šéf finanční správy František I. měl mluvit o úplatku pro Mikulce. Podle Fica nemůže premiérovi stačit ministrovo slovo, že tomu tak není. Šéf Směru-SD tvrdí, že několik obviněných sedí v současnosti ve vazbě na základě výpovědi jediného kajícníka, a pokud taková odpověď premiérovi Hegerovi stačí, neměli by podle něj ve vazbě sedět ani někteří obvinění.Podle lídra Směru-SD stojí Mikulec také za zadržením bývalého policejního prezidenta Milana Lučanského.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

