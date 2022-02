https://cz.sputniknews.com/20220214/slovensky-premier-musime-se-zodpovedne-pripravit-na-hrozbu-invaze-17624513.html

Slovenský premiér: Musíme se zodpovědně připravit na hrozbu invaze

Slovenský premiér: Musíme se zodpovědně připravit na hrozbu invaze

K deeskalaci napětí mezi Ruskem a Ukrajinou je třeba dále jednat a využít všech diplomatických možností. Zároveň se musíme zodpovědně připravit na hrozbu... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-14T18:58+0100

2022-02-14T18:58+0100

2022-02-14T18:58+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

eduard heger

slovensko

ukrajina

napětí

reakce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/17355808_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4dfe3474c4e72ec96f35278114f70934.jpg

Zasedání se zúčastnili také finská premiérka Sanna Marinová a předsedové vlád Nizozemska Mark Rutte, Řecka Kyriakos Mitsotakis, Slovinska Janez Janša a Polska Mateusz Morawiecki.Heger partnerům sdělil, že Slovenská republika o víkendu rozhodla, že budou staženi rodinní příslušníci slovenských diplomatů. Vydala také doporučení necestovat na Ukrajinu bez ohledu na účel cesty. Premiéři rovněž zdůraznili velký význam jednoty a úzké koordinace Evropské unie se Severoatlantickou aliancí a USA.„V současné době se tak děje na denní bázi,“ dodal úřad vlády.Dále se diskutovalo o pomoci Ukrajině, jejíž ekonomika se může ocitnout ve vážných problémech. Slovensko podporuje zvýšení finanční pomoci ze strany Evropské unie. Zároveň nezávisle zvažuje další pomoc, která vyplynula přímo z žádosti ukrajinské strany.Ukrajinská otázka a jednání se ZápademV posledních měsících jsou vztahy mezi Ruskem a Západem ještě napjatější a situace kolem Ukrajiny se zhoršila. Washington a Brusel obviňují Moskvu z přípravy „invaze“ a prohlašují, že ruské jednotky jsou stahovány k hranici se sousedním státem. V této souvislosti Severoatlantická aliance posiluje svou přítomnost ve východní Evropě. 24. ledna byla uveřejněna informace o přesunu dánské fregaty do Baltu a čtyř dánských stíhaček do Litvy, španělských lodí a nizozemských stíhaček do Bulharska a také o možném vyslání francouzských jednotek do Rumunska.V Moskvě veškerá podobná tvrzení odmítají a zdůrazňují, že přesouvají jednotky na svém vlastním území. Ruská strana také připomíná, že Ukrajina nedodržuje minské dohody, podle nichž má být uzavřeno příměří a staženy těžké zbraně z kontaktní linie. Nyní Kyjev soustředil na hranici se samozvanými republikami DLR a LLR polovinu svých vojáků, kteří pravidelně střílejí na domobranu, a to i s použitím zakázané techniky - protitankového raketového systému Javelin a útočného dronu Bayraktar.Kreml a Ministerstvo zahraničních věcí RF opakovaně upozorňují, že cílem příběhů o „agresi“ je rozšířit zahraniční seskupení u ruských hranic. Kromě toho vysvětlili, že hlavním důvodem eskalace napětí na Ukrajině jsou akce Spojených států a NATO, které tam posílají vojenské instruktory, zbraně a techniku, zvyšují počet cvičení a tím ponoukají Kyjev k vojenským dobrodružstvím.Koncem loňského roku Moskva předala Bruselu a Washingtonu návrhy dokumentů o bezpečnostních zárukách. Kreml trvá na tom, aby NATO ukončilo vojenskou spolupráci s postsovětskými zeměmi, nevytvářelo základny na jejich území, omezilo rozmisťování útočných prostředků u ruských hranic, stáhlo americké jaderné zbraně z Evropy a nerozšiřovalo se na východ.27. ledna Rusko obdrželo písemnou odpověď. Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější – nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220205/slovensky-premier-heger-si-stezuje-ze-smlouvu-o-obranne-spolupraci-s-usa-doprovazi-dezinformace-17490823.html

https://cz.sputniknews.com/20220209/ukrajine-se-nelibi-jednani-slovenskych-poslancu-velvyslanectvi-reaguje-na-incident-s-vlajkou-17544618.html

slovensko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eduard heger, slovensko, ukrajina, napětí, reakce