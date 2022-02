https://cz.sputniknews.com/20220214/spotrebitelske-ceny-vzrostly-o-99--mezirocni-inflace-v-cesku-je-nejvetsi-za-necele-ctvrt-stoleti-17617737.html

Spotřebitelské ceny vzrostly o 9,9 %. Meziroční inflace v Česku je největší za necelé čtvrt století

Letos meziroční inflace vyrostla o 9,9 procent, zařadily se do ní i vyšší ceny na elektřinu, jež byly loni přidržovány odpuštěnou DPH. Současné tempo stoupání... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-14T13:08+0100

2022-02-14T13:08+0100

2022-02-14T13:08+0100

Přitom k nejvyšší za uplynulých téměř třicet let meziroční inflaci došlo v rozmezí prosince a ledna, kdy ceny vyskočily o 4,4 %. Výrazně tento skok ovšem ovlivnil i zlom způsobený návratem DPH u elektřiny a plynu, jejichž ceny v meziročním průřezu stouply o 31,3 %.Meziroční ceny zemního plynu na začátku roku vyrostly o 21,5 %, energie stoupla o 18,8 %, zákonitě se prodražilo i spotřebitelské zboží a služby, k největšímu navýšení došlo u obilovin a pekárenských výrobků (9,4 %), ale také u mléčných výrobků a vajec (7,2 %), informuje server iDNES.cz.Předpokládá se, že v nebližších měsících inflace zůstane vysoká, ovšem v druhé polovině roku se očekává snižování jejích hodnot, čemuž se snaží prostřednictvím rychlého růstu úrokových sazeb přispět i centrální banka. Od února tohoto roku došlo k jejich růstu o 4,5 %, což je momentálně nejvyšší hodnotou za posledních dvacet let.Inflace v EU překonala očekáváníRoční inflace v 19 zemích eurozóny v prosinci zrychlila podle definitivního odhadu na 5 % ze 4,9 % o měsíc dříve, oznámil Eurostat. Je to nejvyšší ukazatel inflace pro měnovou unii, počítáme-li všech 19 zemí, svědčí o tom materiály Eurostatu. Hlavní hybnou silou inflace jsou ceny energetických nosičů, podotýkala Evropská komise.Přitom podle grafikonu uvedeného v příspěvku v Oxford Economics experti přece jen očekávají postupné snížení ceny modrého paliva v letošním roce z asi 30 dolarů za MMBtu (milion britských tepelných jednotek, BTE) na úroveň 20 až 25 dolarů za MMBtu. V roce 2023 se mohou ceny snižovat aktivněji – až na 10 dolarů, což je stále ještě více než předkrizové ukazatele z let 2018, 2019 a 2020.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

