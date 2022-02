https://cz.sputniknews.com/20220214/statni-duma-ruske-federace-zvazi-navrh-na-uznani-dlr-a-llr-17620326.html

Státní duma Ruské federace zváží návrh na uznání DLR a LLR

Do Rady Státní dumy Ruska budou zároveň zaslány dva návrhy na uznání Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky, uvedl zdroj Sputniku. Jaká bude... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

Zítra budou předloženy k projednání Radou Státní dumy Ruska rovnou dva návrhy na uznání samozvaných Doněcké a Luhanské lidové republiky, sdělil Sputniku zdroj z výboru pro Dumu za SNS.První dokument předložili poslanci z Komunistické strany RF, kde v návrhu Dumy k prezidentovi žádají o zvážení uznání republik Donbasu za nezávislé státy, a zároveň o neprodlené zahájení jednání s vedením těchto republik v otázce vytvoření právního základu pro mezistátní vztahy, jenž by upravoval vzájemnou spolupráci ve všech oblastech.Druhé usnesení předložili poslanci strany Jednotné Rusko, jež by podle zdroje agentury mělo urychlit proces uznání republik. Tento postup tedy stanoví, že dokument by měl projít řadou úřadů, a to tedy administrací prezidenta, následně ministerstvem zahraničí, poté by se měl zase vrátit prezidentskému úřadu a až teprve ve finále se dostane do rukou hlavy státu. Jednotné Rusko přišlo s návrhem o urychlení tohoto procesu prostřednictvím toho, že rezoluci neprodleně pošle rovnou i na ministerstvo zahraničí, vysvětlil zdroj.Doněcká a Luhanská lidová republika vyhlásily svoji nezávislost po státním převratu v Kyjevě už na jaře roku 2014. Od té doby ukrajinské úřady vedou proti nim vojenskou operaci, v průběhu které bylo podle posledních údajů OSN zabito kolem 13 000 lidí.V poslední době napětí v regionu stále stoupá, Kyjev soustředil u styčné linie polovinu armády, která ostřeluje domobrance zakázanými zbraněmi. Situaci také zhoršují akce Spojených států a NATO, které čím dál více na Ukrajinu dodávají zbraně a posílají tam i instruktory, čímž podporují kyjevskou vládu k vojenským avantýrám.Reakce UkrajinyUkrajinská Nejvyšší rada reagovala na možné uznání LLR a DLR Moskvou konstatací, že tyto republiky jsou součástí Ukrajiny.Předseda Nejvyšší rady Ukrajiny Ruslan Stefančuk komentoval možné uznání Moskvou samozvaných Luhanské a Doněcké lidové republiky tvrzením, že se jedná o část ukrajinského území a takové rozhodnutí způsobí nepochopení celého světa.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2022

dlr, llr, rusko, státní duma, ukrajina, nejvyšší rada