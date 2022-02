https://cz.sputniknews.com/20220214/tatana-brzobohata-v-sexy-cervenem-pradle-vzkazuje-s-na-valentyna--17620919.html

Taťána Brzobohatá v sexy červeném prádle vzkazuje: „S*** na Valentýna.“

Taťána Brzobohatá v sexy červeném prádle vzkazuje: „S*** na Valentýna.“

Modelka Taťána Gregor Brzobohatá se po rozpadu manželství vypořádává s novou životní situací. V poslední době její Instagram plní fotky ve spodním prádle, což... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-14T22:43+0100

2022-02-14T22:43+0100

2022-02-14T22:43+0100

celebrity

modelka

spodní prádlo

instagram

fotografie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1055/88/10558827_0:303:1025:879_1920x0_80_0_0_30feffa00189c0df11b495ed9f960649.jpg

Dnes, na den svatého Valentýna, uveřejnila fotky v sexy červeném prádle a přidala popisek „Fuck Valentine's Day. You are single and fabulous,“ který v doslovném překladu znamená „S*** na Valentýna. Jsi svobodná a báječná.“Vzhledem k tomu, že se Taťána, jako jediná Češka s titulem Miss World, pyšní dokonalou postavou, její sledující to nenechalo chladné a komentáře se jen hrnuly.„Super sexy,“ přidal komentář první sledující.Další se přidali také s přáním k dnešnímu dni, i když jej Táňa očividně slavit nebude.Lichotky nebraly konce a stále se přidávaly nové a nové.Někteří se dokonce nabídli, že by rádi s Táňou strávili čas.Svým postem dokázala Brzobohatá zpříjemnit začátek týdne nejednomu muži.Modelka Taťána Gregor Brzobohatá a hudebník Ondřej Brzobohatý strávili pět let v manželství. Již od léta se však spekulovalo, že je trápí krize v jejich vztahu. Na akce chodili odděleně, ani nezveřejňovali společné fotky na sociální síti. Pár vydal pár dní před Štědrým dnem prohlášení o tom, že se skutečně rozešli.Fotografové Blesku Ondřeje Brzobohatého zastihli několikrát ve společnosti tanečnice Zuzany Pilné, přičemž zveřejnili i fotky, jak jdou bok po boku. Poté publikoval pár společné prohlášení na sociální síti o tom, že se jejich manželství opravdu rozpadlo.Taťána Gregor Brzobohatá a Ondřej BrzobohatýTaťána Gregor Brzobohatá, rozená Kuchařová, je česká tanečnice, modelka a herečka. V roce 2006 se stala Miss České republiky a Miss World, jako první vítězka nejstarší světové soutěže krásy z České republiky, která se konala 30. září 2006 ve Varšavě v Polsku. V roce 2013 skončila na druhém místě v soutěži StarDance. V roce 2013 informovala o tom, že tvoří pár s hudebníkem a hercem Ondřejem Brzobohatým. Svatbu měli v roce 2016.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211223/manzele-brzobohate-ceka-rozvodova-bitva-tatana-neskryvala-zklamani-ze-sveho-manzela-16961790.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

modelka, spodní prádlo, instagram, fotografie