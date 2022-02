https://cz.sputniknews.com/20220214/udela-co-je-nutne-poslanec-farsky-se-vratil-do-ceske-republiky-aby-se-vzdal-poslaneckeho-mandatu-17618611.html

Udělá, co je nutné. Poslanec Farský se vrátil do České republiky, aby se vzdal poslaneckého mandátu

V lednu Farský uvedl, že Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a že získal prestižní stipendium na univerzitě v americkém Oregonu.V této souvislosti se musel vzdát poslaneckého platu a pozice šéfa klubu STAN. Sliboval, že bude létat na klíčová hlasování.Připomeňme, že kvůli svým postupům byl kritizován sněmovní opozicí i koaličními partnery, takže se nakonec rozhodl funkci složit.Podle platných předpisů je možné rezignovat na poslanecký mandát pouze osobním prohlášením na schůzi komory. Výhradně v případě závažných okolností to lze udělat prohlášením sepsaným formou notářského zápisu.Podotýká se, že justiční resort kvůli situaci zpracoval analýzu, podle které by jiné složení mandátu než ve Sněmovně či před českým notářem mohlo vést ke zpochybnění výsledků hlasování poslanců.Farský v návaznosti na to oznámil, že se do ČR vrátí, aby se mandátu vzdal osobně 15. února. V dolní komoře Farského vystřídá ředitelka libereckého Divadla F. X. Šaldy Jarmila Levko, v čele poslaneckého klubu vládních Starostů ho nahradil Josef Cogan.Farský coby poslanec v roce 2020 byl zvolen do Sněmovny jako kandidát TOP 09. V roce 2017 se připojil k hnutí STAN, v roce 2019 se stal místopředsedou strany.Usvědčený sedmilhářKriticky se k Farskému kvůli této situace se postavila například předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Ta se nechala slyšet, že Farský je usvědčený sedmilhář.Situaci se stáží Farského Konečná považuje za velkou ostudu.„Farský je usvědčený sedmilhář. O tom, že na stáž pojede, věděl před volbami, a přesto kandidoval. Prve tvrdil, že pojede na šest měsíců, nakonec odletěl na osm. Je to ostuda, která deklaruje to, jak STAN vnímá politiku,“ okomentovala celou situaci Konečná.Kromě toho také hraje roli to, že se Farský nevzdal svého mandátu dobrovolně, učinil tak až na základě nátlaku svých stranických kolegů.Připomeňme, že Farský čelil kritice během minulého týdne kvůli prestižní osmiměsíční stáži, kterou získal v USA. Mnozí ho však kritizovali za to, že nehledě na svoji nepřítomnost ve Sněmovně, si chtěl mandát ponechat. K rezignaci ho vyzvalo vedení STAN.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

