https://cz.sputniknews.com/20220214/ukrajinsky-velvyslanec-v-britanii-pripustil-ze-se-zeme-muze-vzdat-vstupu-do-nato-kyjev-je-sokovan-17614223.html

Ukrajinský velvyslanec v Británii připustil, že se země může vzdát vstupu do NATO. Kyjev je šokován

Ukrajinský velvyslanec v Británii připustil, že se země může vzdát vstupu do NATO. Kyjev je šokován

Ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Vadym Prystajko připustil, že se Kyjev může vzdát záměru vstoupit do NATO, aby „se vyhnul válce“. Později ale... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-14T10:30+0100

2022-02-14T10:30+0100

2022-02-14T10:45+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

ukrajina

velká británie

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/544/08/5440868_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_7d96808973d57efe1de92bd99cde4b75.jpg

„Jsme pružní, snažíme se najít nejlepší způsob překonání problému. Když budeme muset přistoupit na vážné ústupky, bude to věc, kterou můžeme udělat,“ odpověděl Prystajko v přenosu BBC na otázku moderátora, nezvažuje-li Ukrajina možnost zřeknutí se vstupu do NATO.Ukrajinské ministerstvo zahraničí reagovalo na výrok velvyslanceVýrok Vadyma Prystajka o tom, že se Kyjev může vzdát členství v NATO kvůli odvrácení války s Ruskem, byl vytržen z kontextu, prohlásil v pondělí mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko.Poznamenal, že Ukrajina je připravena kvůli míru a záchraně životů občanů na jakékoli formáty dialogů se státy a mezinárodními organizacemi.„Velvyslanec Prystajko ale v rozhovoru spravedlivě řekl, že perspektiva členství v NATO je zakotvena v ukrajinské ústavě, zatím však Ukrajina není členkou NATO nebo jiné bezpečnostní aliance. Proto je pro naši zemi klíčová otázka bezpečnostních záruk. Nejlepší zárukou by nepochybně bylo neodkladné přijetí Ukrajiny do aliance,“ řekl Nikolenko.Má za to, že existují bezprostřední hrozby pro Ukrajinu, proto je nalezení odpovědi na otázku o zárukách základním naléhavým úkolem. „Žádné rozhodnutí nemůže být přitom přijato v rozporu s Ústavou Ukrajiny,“ řekl Nikolenko.Mluvčí ukrajinského prezidenta Sergij Nykyforov prohlásil, že velvyslanci Ukrajiny v Británii má být poskytnuta možnost vysvětlit, co měl na mysli, když mluvil o možnosti zřeknutí se vstupu do NATO.Špatné pochopeníPozději velvyslanec Prystajko prohlásil, že jeho slova o možnosti odmítnutí vstupu země do NATO byla špatně pochopena, Kyjev se nevzdává svého úsilí o vstup do aliance. Ukrajinská Nejvyšší rada změnila v prosinci 2014 znění dvou zákonů a vzdala se mimoblokového statutu země. V únoru 2019 schválil ukrajinský parlament změny v ústavě a zakotvil kurs země na vstup do EU a NATO. Ukrajina je šestý stát, který získal status partnerské země NATO s rozšířenými možnostmi.Londýn již vyslovil podporuLondýn podpoří eventuální rozhodnutí Ukrajiny ohledně zřeknutí se vstupu do NATO, prohlásil náměstek britského ministra obrany James Heappey.Náměstek britského ministra obrany prohlásil, že „jakákoli diplomatická rozhodnutí nesmí ohrozit suverenitu Ukrajiny“. „Ale když Ukrajina přijme rozhodnutí, že se nestane členkou NATO, podpoříme to. Rozhodnutí má ale schválit ukrajinská vláda,“ řekl Heappey v rozhovoru pro televizi Sky News.Ukrajinská otázka a jednání se ZápademV posledních měsících jsou vztahy mezi Ruskem a Západem ještě napjatější a situace kolem Ukrajiny se zhoršila. Washington a Brusel obviňují Moskvu z přípravy „invaze“ a prohlašují, že ruské jednotky jsou stahovány k hranici se sousedním státem. V této souvislosti Severoatlantická aliance posiluje svou přítomnost ve východní Evropě. 24. ledna byla uveřejněna informace o přesunu dánské fregaty do Baltu a čtyř dánských stíhaček do Litvy, španělských lodí a nizozemských stíhaček do Bulharska a také o možném vyslání francouzských jednotek do Rumunska.V Moskvě veškerá podobná tvrzení odmítají a zdůrazňují, že přesouvají jednotky na svém vlastním území. Ruská strana také připomíná, že Ukrajina nedodržuje minské dohody, podle nichž má být uzavřeno příměří a staženy těžké zbraně z kontaktní linie. Nyní Kyjev soustředil na hranici se samozvanými republikami DLR a LLR polovinu svých vojáků, kteří pravidelně střílejí na domobranu, a to i s použitím zakázané techniky - protitankového raketového systému Javelin a útočného dronu Bayraktar.Kreml a Ministerstvo zahraničních věcí RF opakovaně upozorňují, že cílem příběhů o „agresi“ je rozšířit zahraniční seskupení u ruských hranic. Kromě toho vysvětlili, že hlavním důvodem eskalace napětí na Ukrajině jsou akce Spojených států a NATO, které tam posílají vojenské instruktory, zbraně a techniku, zvyšují počet cvičení a tím ponoukají Kyjev k vojenským dobrodružstvím.Koncem loňského roku Moskva předala Bruselu a Washingtonu návrhy dokumentů o bezpečnostních zárukách. Kreml trvá na tom, aby NATO ukončilo vojenskou spolupráci s postsovětskými zeměmi, nevytvářelo základny na jejich území, omezilo rozmisťování útočných prostředků u ruských hranic, stáhlo americké jaderné zbraně z Evropy a nerozšiřovalo se na východ.27. ledna Rusko obdrželo písemnou odpověď. Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější – nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220213/v-rakousku-slibili-ze-neodmitnou-nord-stream-2-17610844.html

https://cz.sputniknews.com/20220213/stefec-petr-pavel-se-myli-nato-jednotne-neni-pro-bidena-je-partner-paradoxne-jen-putin-17604108.html

https://cz.sputniknews.com/20220213/zelenskyj-vyzval-eu-aby-okamzite-uvalila-sankce-na-rusko-17606679.html

ukrajina

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, velká británie, nato