V Polsku objevili dvě nové varianty omikronu

V Polsku objevili dvě nové varianty omikronu

Dvě nové varianty kmenu koronaviru omikron byly objeveny v Polsku, sdělil náměstek ministra zdravotnictví této země Waldemar Kraska v pořadu Polského rozhlasu. 14.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-14T18:29+0100

2022-02-14T18:29+0100

2022-02-14T18:29+0100

svět

polsko

koronavirus

Poznamenal, že ministerstvo zdravotnictví zatím neví, jak se tyto varianty „budou chovat a jaký bude průběh nemoci“.Sdělil, že omikron tvoří již 96 % všech případů koronaviru v Polsku. Od začátku pandemie bylo v Polsku zaregistrováno přes 5,4 milionu případů koronaviru, přes 108 tisíc pacientů s covidem-19 zemřelo.Riziko hluchotyDalší mutace koronaviru, zejména kmenu omikron, může vést k vytvoření jeho schopnosti zasáhnout sluchové nervy. Řekl to dříve v rozhovoru pro server Ura.ru otolaryngolog Vladimir Zajcev.Lékař připomněl, že infekce může zaútočit na nervové buňky. Když bude patogen mutovat tímto směrem, bude ohrožen sluchový nerv.„Dopadne to <…> velmi špatně, protože budeme mít dost velkou éru hluchých. Co <…> máme udělat, aby se to nestalo? Je třeba se důkladně léčit,“ míní Zajcev.Řekl, že aby nedošlo k podobným mutacím, je třeba co možná nejrychleji „totálně zlikvidovat“ omikron v organismu. „Nestačí vypláchnout si nos nebo hrdlo anebo použít kapky do nosu. Je třeba, aby omikron co možná nejdřív zemřel,“ zdůraznil lékař. Podle jeho mínění jen tak se dá zaručit, že SARS-CoV-2 nezaútočí na sluchový nerv.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

polsko

2022

polsko, koronavirus