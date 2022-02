https://cz.sputniknews.com/20220214/valku-oznamili-na-stredu-namestek-lipavskeho-prozradil-ze-dostal-zpravu-od-americkych-sluzeb-17625357.html

Válku oznámili na středu. Náměstek Lipavského prozradil, že dostal zprávu od amerických služeb

Válku oznámili na středu. Náměstek Lipavského prozradil, že dostal zprávu od amerických služeb

Náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák poskytl rozhovor Deníku N, v němž potvrdil informaci o tom, že americké zpravodajské služby minulý pátek poslaly... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-14T19:33+0100

2022-02-14T19:33+0100

2022-02-14T19:33+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

ukrajina

rusko

ministerstvo zahraničních věcí

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/13138345_0:190:1920:1270_1920x0_80_0_0_7df0d11dcfbe3601805769f69adaf78e.jpg

„Dostali jsme informaci jako všichni spojenci v Evropě, a to ze strany Spojených států. Ta zpráva byla překvapivá, protože mezitím se už naopak ukazovaly signály, že situace se může pomaličku uklidňovat. Do toho ale přišla zpráva z amerických služeb, že mají informaci o tom, že by útok mohl začít 16. února. V takové situaci, víkend nevíkend, nemůžeme dělat nic jiného než se okamžitě sejít. Naše pracovní skupina se tedy sešla v sobotu i v neděli,“ zdůraznil Dvořák.Podle svých slov na jedné straně věří, že se deeskalace podaří, na straně druhé nemůže žádná vláda ani ministerstvo situaci podcenit.„Takže my vlastně spíš neustále připravujeme, navrhujeme a realizujeme preventivní kroky, než že bychom byli úplně na sto procent přesvědčení, že konflikt skutečně 16. února vypukne,“ poznamenal.Nechyběla otázka, jestli Američané upřesnili, jak k tomuto datu dospěli.Zmínilo se v rozhovoru i o tom, že o víkendu Černínský palác vyzval občany, aby na Ukrajinu necestovali nebo aby zvážili odjezd, pokud už tam jsou.Dvořák zdůraznil, že každá ambasáda má svůj evakuační plán, a jeho resort má propracované kroky, co se má při jednotlivých stupních ohrožení dělat.„Nejprve jsme dali pokyn, aby se stáhli rodinní příslušníci, to proběhlo velice rychle. V další fázi bylo některým dalším diplomatickým pracovníkům umožněno, aby ambasádu opustili. Tuto možnost nevyužili zdaleka všichni, ale čtyři konzulární pracovnice se rozhodly, že tuto nabídku využijí,“ přiblížil s tím, že ambasáda v Kyjevě v lehce omezeném modu pracuje dál.Jako Evropané Češi jsou v trošku jiné situaci než Spojené státy, Austrálie nebo Kanada, protože se dostanou do Česka relativně snadno i po zemi.„Pokud by tedy došlo k přerušení leteckého provozu, naše zastupitelské úřady jsou vybaveny technickými vozidly, jimiž by tito lidé mohli odjet,“ vyzdvihl Dvořák.Možné použití ke stahování diplomatů leteckého speciálů Dvořák považuje za ne zcela bezpečné.„V případě, že není potřeba riskovat nějaké nebezpečné letecké manévry, je bezpečnější využít pozemní cesty, které jsou zatím podle našich informací bezpečné. Vedle toho jsme ale dostali na krizovém štábu informaci, kterou aktualizujeme, že stále ještě jsou z Kyjeva volné letenky do různých destinací v Evropě včetně Prahy, a to do konce tohoto týdne,“ informoval náměstek ministra zahraničí.Zazněla připomínka o darované munici Ukrajině a případné další podobné pomoci.Dvořák uvedl, že co se týče humanitární pomoci, chce požádat vládu o zvýšení zdrojů.„Ministr už během své návštěvy Ukrajiny symbolicky předal určitou část daru, teď se řeší, jakým způsobem tam dopravíme zbytek, zřejmě to bude po zemi. Zároveň pracujeme s organizacemi, které v zemi působí,“ nastínil náměstek Jana Lipavského.Obvinění jako záminkaKyjev a západní státy v poslední době neustále něco tvrdí o údajném zesílení „agresivních akcí“ ze strany Ruska u hranic Ukrajiny. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov nejednou prohlásil, že Rusko přesunuje vojska na svém území a podle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nemusí to nikoho znepokojovat.Rusko nejednou vyvracelo západní a ukrajinská obvinění ze strany Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a mnohokrát prohlásilo, že nikoho neohrožuje a nehodlá na nikoho útočit a že tvrzení o „agresi RF“ je využíváno jako záminka k umístění více vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic.Na Ministerstvu zahraničí RF již dříve upozornili, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a o možnosti pomoci Kyjevu v ochraně před ní jsou směšná a zároveň nebezpečná.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, ministerstvo zahraničních věcí, česká republika