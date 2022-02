Vévodkyně Camilla se nakazila covidem. Momentálně je v samoizolaci

https://cz.sputniknews.com/20220214/vevodkyne-camilla-se-nakazila-covidem-momentalne-je-v-samoizolaci-17619224.html

Vévodkyně měla minulý týden několik královských povinností. Zpráva přichází několik dní poté, co byl princ Charles, následník trůnu, podruhé pozitivně testován... 14.02.2022

Camilla, vévodkyně z Cornwallu, měla pozitivní test na covid-19, uvedl Clarence House ve svém prohlášení. 74letá Camilla je nyní v samoizolaci. O jejím stavu nebyly zveřejněny žádné informace.Minulý týden byl 83letý princ Charles pozitivně testován na covid-19. V současné době se princ z Walesu nachází na samoizolaci, kvůli čemuž musel zrušit svůj program. K opětovné nákaze prince Charlese došlo bezmála dva roky po prvním onemocnění koronavirem.Zpráva o tom, že se oba královští manželé nakazili covidem-19, vyvolala obavy o zdraví královny Alžběty II., protože princ Charles se několik dní před pozitivním testem setkal se svou matkou a byl s ní v přímém kontaktu. Buckinghamský palác uvedl, že panovnice nevykazuje žádné příznaky, ale odmítl upřesnit, zda se sama podrobila testu s tím, že královna má „právo na lékařské soukromí“.Připomeňme, že poprvé se princ Charles nakazil koronavirem v březnu roku 2020. Tehdy strávil v izolaci jeden týden a samotná nemoc měla lehký průběh.Příští královnaAlžběta II. oficiálně oznámila jméno příští královny. Praví se to v poselství Buckinghamského paláce u příležitosti 70. výročí panovnice na trůnu.Prohlásila, že poté, co její syn, princ Charles, nastoupí na trůn, bude jeho choť Camilla královnou manželkou. Vyslovila také naději, že občané poskytnou budoucí královně stejnou podporu, kterou dnes poskytují samotné Alžbětě.Princ Charles je starší syn Alžběty II., který je následníkem britského trůnu po její smrti. Kromě něho má královna ještě tři děti, princeznu Annu, prince Edwarda a prince Andrewa. Druhé místo ve frontě na britský trůn patří synovi Charlese, princi Williamovi. Jeho mladší bratr princ Harry se v roce 2020 vzdal povinností staršího člena královské rodiny a přestěhoval se do USA.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

