Zelenskyj: Někteří lídři naznačují, že by Ukrajina neměla vstupovat do NATO

Zelenskyj: Někteří lídři naznačují, že by Ukrajina neměla vstupovat do NATO

14.02.2022

Scholz se tak momentálně nachází na návštěvě v Kyjevě. „Bez Ukrajiny není možné vytvořit účinnou bezpečnostní architekturu v Evropě. Proto je dnes, v době nebývalých výzev, mimořádně důležitá zvýšená podpora našich partnerů. Podpora bezpečnosti, hospodářská podpora, energetická podpora,“ řekl Zelenskyj na brífinku.Zelenskyj dále konstatoval, že se Scholzem projednal výsledky posledních rozhovorů mezi poradci lídrů států normandského formátu, jakož i přípravu nového setkání na této úrovni a vyhlídky na setkání na úrovni hlav států.Poznamenal, že se Scholzem jednal o nejnovějších krocích při řešení situace na Donbasu. „V krátké době se nám podařilo uspořádat dvě kola jednání politických poradců normandské čtyřky v Paříži a Berlíně. V této souvislosti bych rád upozornil na roli nové německé spolkové vlády a pana kancléře osobně,“ řekl Zelenskyj.Zelenskyj také prohlásil, že některá média a představitelé naznačují, že je možné z bezpečnostních důvodů do NATO nevstupovat, ale že Kyjev bude pokračovat ve zvolené cestě.Vstup do NATO?Podle jeho slov rozhodnutí o vstupu Ukrajiny do NATO závisí na Kyjevě. „Otázka je jiná, otázka je tato cesta: Jak moc Ukrajina musí jít touto cestou, s kým půjde, kdo budou přátelé a partneři a podpoří náš stát na této cestě? A možná, že skutečně otázka otevřených dveří (NATO; pozn. red.) je pro nás takový příběh, jako kdyby sen, takový signál, kam jdeme a kdy tam budeme - nikdo neví,“ řekl Zelenskyj s tím, že podle něj by Kyjev „měl jít cestou, kterou si zvolil“.V neposlední řadě uvedl, že s německým kancléřem Olafem Scholzem jednal o perspektivách členství Kyjeva v NATO, Ukrajina potvrdila své aspirace, ale signál o neaktuálnosti této otázky přichází z jiných zemí.Dále označil rozhodnutí některých velvyslanectví přesunout se z Kyjeva na Západní Ukrajinu za chybu.Již dříve úřady několika zemí vyzvaly své občany, aby v zájmu bezpečnosti opustili Ukrajinu. Kromě toho se hovořilo o evakuaci zaměstnanců některých západních diplomatických misí a jejich rodin ze země.Ukrajinská otázka a jednání se ZápademV posledních měsících jsou vztahy mezi Ruskem a Západem ještě napjatější a situace kolem Ukrajiny se zhoršila. Washington a Brusel obviňují Moskvu z přípravy „invaze“ a prohlašují, že ruské jednotky jsou stahovány k hranici se sousedním státem. V této souvislosti Severoatlantická aliance posiluje svou přítomnost ve východní Evropě. 24. ledna byla uveřejněna informace o přesunu dánské fregaty do Baltu a čtyř dánských stíhaček do Litvy, španělských lodí a nizozemských stíhaček do Bulharska a také o možném vyslání francouzských jednotek do Rumunska.V Moskvě veškerá podobná tvrzení odmítají a zdůrazňují, že přesouvají jednotky na svém vlastním území. Ruská strana také připomíná, že Ukrajina nedodržuje minské dohody, podle nichž má být uzavřeno příměří a staženy těžké zbraně z kontaktní linie. Nyní Kyjev soustředil na hranici se samozvanými republikami DLR a LLR polovinu svých vojáků, kteří pravidelně střílejí na domobranu, a to i s použitím zakázané techniky - protitankového raketového systému Javelin a útočného dronu Bayraktar.Kreml a Ministerstvo zahraničních věcí RF opakovaně upozorňují, že cílem příběhů o „agresi“ je rozšířit zahraniční seskupení u ruských hranic. Kromě toho vysvětlili, že hlavním důvodem eskalace napětí na Ukrajině jsou akce Spojených států a NATO, které tam posílají vojenské instruktory, zbraně a techniku, zvyšují počet cvičení a tím ponoukají Kyjev k vojenským dobrodružstvím.Koncem loňského roku Moskva předala Bruselu a Washingtonu návrhy dokumentů o bezpečnostních zárukách. Kreml trvá na tom, aby NATO ukončilo vojenskou spolupráci s postsovětskými zeměmi, nevytvářelo základny na jejich území, omezilo rozmisťování útočných prostředků u ruských hranic, stáhlo americké jaderné zbraně z Evropy a nerozšiřovalo se na východ.27. ledna Rusko obdrželo písemnou odpověď. Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější – nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

