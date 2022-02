https://cz.sputniknews.com/20220214/zemrel-slovensko-kanadsky-reziser-filmu-krotitele-duchu-17611955.html

Zemřel slovensko-kanadský režisér filmů Krotitelé duchů

Kanadský režisér slovenského původu Ivan Reitman, který režíroval první dva díly Krotitelů duchů, ve Spojených státech zemřel ve věku 75 let, informuje... 14.02.2022, Sputnik Česká republika

Režisér slovenského původu zemřel 12. února večer ve svém domě v Kalifornii.Ivan Reitman se narodil 27. října 1946 ve slovenském Komárně židovským rodičům, jeho matka přežila Osvětim, otec byl v odboji. V roce 1950 se jeho rodina přestěhovala do Kanady. Jeho filmová kariéra začala koncem 60. let, proslavil se především filmy z 80. a 90. let. Reitman působil jako režisér a producent mnoha slavných filmů, mezi nimi najdeme Krotitelé duchů, Beethoven, Junior, Space Jam, Šest dní, sedm nocí, Road Trip nebo Eurotrip.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

