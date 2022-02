https://cz.sputniknews.com/20220215/ani-covid-je-nezastavil-za-dva-roky-se-v-cr-zvysil-pocet-pracovniku-z-ukrajiny-o-35-procent-17630202.html

Ani covid je nezastavil. Za dva roky se v ČR zvýšil počet pracovníků z Ukrajiny o 35 procent

Ani covid je nezastavil. Za dva roky se v ČR zvýšil počet pracovníků z Ukrajiny o 35 procent

Ačkoliv byla v Česku poslední dva roky zavedena covidová opatření, počet zaměstnanců z Ukrajiny v této době přesto rostl. O 35 procent se zvedl od prosince... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle údajů ze statistik o zaměstnávání cizinců, které zveřejňuje ředitelství úřadu práce, pochází asi každý dvacátý zaměstnanec v zemi z Ukrajiny. Celkem 30 procent cizinců, kteří v České republice trvale či přechodně žijí, jsou lidé z Ukrajiny. Kromě toho se zvyšuje i počet Ukrajinek a Ukrajinců, kteří mají povolení k přechodnému pobytu. Jen za posledních pět let se zvedl více než třikrát.Pokud se podíváme na poslední dva roky, pak v ČR přibylo přes 50 500 ukrajinských občanů s přechodným pobytem. Co se týče minulosti, pak v roce 2017 žilo v zemi přechodně 34 tisíc lidí z Ukrajiny, o dva roky později 58 600 a na konci loňského ledna to bylo již 106 100 lidí.V zemi však přibývá i občanů Ukrajiny, kteří smí v ČR zůstat déle. Jen na konci minulého roku mělo povolení k trvalému pobytu 90 800 ukrajinských přistěhovalců. Dva covidové roky přidaly pak dalších 3800.Jak je vidět, pracovní síly z Ukrajiny nezastavila ani covidová epidemie. Zaměstnání u nás mělo na konci roku 2019 celkem 144 100 ukrajinských migrantek a migrantů. V prvním covidovém roce byl zaznamenán nárůst o 11 procent, v loňském roce vzrostl meziročně o 22 procent.V loňském říjnu zaměstnávaly firmy vůbec nejvíce ukrajinských sil – šlo asi o 218 300. V té době chodilo do práce v ČR 90 200 Ukrajinek a 128 000 Ukrajinců. Do konce roku ale počet klesl, v listopadu a v prosinci opustilo pracovní trh asi 23 200 ukrajinských zaměstnanců.Co se týče roku 2017, pak v prosinci evidovaly úřady práce 81 700 zaměstnaných lidí z Ukrajiny. Jednalo se o necelou pětinu zahraničních zaměstnanců. Do letošního ledna tak došlo ke zvýšení počtu ukrajinských pracovníků asi 2,4krát.Jak poznamenává web ČTK, který se i odkazoval na statistiku, ekonomové a zaměstnavatelé považují za největší překážku ekonomického růstu v Česku nedostatek pracovních sil. Co se týče nezaměstnanosti, ta je u nás nejnižší v Evropské unii. Odborníci míní, že se již dostala na hranici přirozené nezaměstnanosti a volní pracovníci v zemi chybí. Z toho důvodu žádají podnikatelé zjednodušení přístupu cizinců na český trh. Ze Svazu průmyslu a dopravy zaznělo, že chce zaměstnávání migrantů „uchopit komplexně“ a tedy například pomáhat cizincům i s adaptací na podmínky v zemi. Avšak odbory s pracovními silami ze zahraničí nesouhlasí. Argumentují tím, že za neobsazenými pozicemi jsou nízké výdělky – pakliže by je firmy zvedly, Češi by o místa zájem projevili.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

