Bude za války Fedex doručovat z Petrohradu do Prahy? Češi si myslí, že ta bude, až naprší a uschne

Známý veřejný činitel a bojovník za svobodu slova Daniel Vávra na svém facebookovém účtu uveřejnil fotografii s gramofonovým předzesilovačem značky Yamaha... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Ve svém postu Vávra pokládá otázky, zda by nešlo poštu poslat nefunkčním plynovodem jako potrubní pošta. Rozjela se horká diskuze ohledně doručování pošty z Ruska do ČR s narážkami na údajnou válkou.Komentující se často vyslovili s narážkami na osobu Toma Hankse. Tom Hanks se v komentářích objevoval několikrát.Další se v diskuzi přidávají s návrhy na holubí poštu, ta totiž funguje vždy.S humorem se přidal také další fanoušek Vávry, který chválí jeho retro edition.„To jsou starosti- nezbejvá jen závidět. Tady za dveřmi válka všichni chřastí tankama, letadla už protáčejí vrtule a ty máš retro edition,“ přidává se pan Radek.S dávkou humoru napsal svůj komentář pan Ladislav, který nabízí, že by Vávrova zásilka mohla být doručena tankem. Diskuze pokračovala a objevily se i takové komentáře, kde pisatel věří, že k žádné válce nedojde.„Válka bude až naprší a uschne...“ myslí si.Svůj humor zveřejnil také pan Jirka.Daniel „Dan“ Vávra je český videoherní designér, scenárista a režisér a spoluzakladatel a kreativní ředitel Warhorse Studios. Mezi jeho nejznámější díla patří videohry Mafia: The City of Lost Heaven a Kingdom Come: Deliverance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

