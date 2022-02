Čeští hokejisté končí. Po špatném výkonu prohráli se Švýcarskem

https://cz.sputniknews.com/20220215/cesti-hokejiste-konci-po-spatnem-vykonu-prohrali-se-svycarskem-17632933.html

Čeští hokejisté dnes v Pekingu ve vyřazovacích bojích nastoupili proti Švýcarsku. Ačkoli se Česko v první třetině dostalo do vedení, špatný výkon nakonec na... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Čeští hokejisté do dnešního utkání nevstoupili špatně, dokonce se v první třetině dostali do vedení, v 11. minutě od modré čáry nahodil Lukáš Klok a puk skončil v síti.Následně však Švýcaři dostali možnost přesilové hry, kterou v 15. minutě využil Andres Ambhul. O pár vteřin později však bylo s českým týmem ještě hůř, Švýcarsko celé utkání otočilo. V 16. minutě vstřelil branku Killian Mottet.Ve druhé třetině si Švýcarsko svůj náskok hlídalo, Česko do velkého tlaku nepouštělo. Skóre se však přece jen měnilo, třetí branku Švýcarů ve 30. minutě zaznamenal Denis Malgin.Ve stejném duchu pokračovala také třetí třetina. Čeští hráči se dostali do křeče, ačkoli se snažili, žádné velké šance si téměř nevypracovali. Naopak opět skórovalo Švýcarsko, na 4:1 v 55. minutě zvýšil Raphael Diaz.Češi se s porážkou smířit nechtěli, ke konci třetí třetiny vybojovali přesilovou hru, kterou se jim podařilo využít. V 56. minutě na 4:2 snížil kapitán Roman Červenka. Češi na závěr ještě zkusili hru bez brankáře. Porážce však nezabránili.Švýcarsko se ve čtvrfinále postaví Finsku. V ranním utkání do čtvrfinále postoupilo také Slovensko, které bude hrát s dosud neporaženými USA.Drtivá výhra SlovenskaSlovenští hokejisté jdou dál v olympijském turnaji. Do vyřazovacích bojů vstoupili proti Německu, proti kterému dominovali. Slovensko nakonec vyhrálo 4:0. Ve čtvrfinále nastoupí proti dosud neporaženým Spojeným státům.Slovenští hokejisté se mezi nejlepší osmičku probojovali po dvanácti letech. O semifinále budou Slováci bojovat s USA, zápase je na programu ve středu v 5:10 SEČ.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

