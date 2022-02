https://cz.sputniknews.com/20220215/djokovi-nikdy-jsem-nebyl-proti-ockovani-prohlasil-vsak-ze-je-ochoten-obetovat-sportovni-trofeje-17632714.html

Djoković: Nikdy jsem nebyl proti očkování. Prohlásil však, že je ochoten obětovat sportovní trofeje

Djoković: Nikdy jsem nebyl proti očkování. Prohlásil však, že je ochoten obětovat sportovní trofeje

Srbský tenista Novak Djoković prohlásil, že je ochoten vzdát se účasti na French Open a Wimbledonu kvůli svému názoru v otázce očkování proti koronaviru. 15.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-15T12:17+0100

2022-02-15T12:17+0100

2022-02-15T12:17+0100

svět

srbsko

tenis

novak djoković

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/17124280_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_70820181f969ffd22dcbfd83f9782702.jpg

V lednu přiletěl Djoković do Austrálie, aby se zúčastnil Australian Open. Den na to byl přesunut do imigračního izolátoru, protože úřady nesouhlasily s příčinami lékařského odvodu od očkování proti koronaviru a jeho australské vízum bylo anulováno. O čtyři dny později byl Djoković z izolace propuštěn na soudní rozhodnutí, australský ministr imigrace však přijal rozhodnutí o opětovném anulování víza Djokoviće „ve společenském zájmu“. 34letý Srb byl znovu izolován a podal odvolání, kterému australský Federální soud nevyhověl. Djoković opustil Austrálii v noci na 17. ledna.„Ano, to je cena, kterou jsem ochoten zaplatit. Nikdy jsem nebyl proti očkování, ale vždy jsem byl pro svobodu volbu toho, co do svého těla zavádíte. Zásady a rozhodnutí týkající se mého těla jsou důležitější než jakýkoli titul nebo cokoli jiného. Snažím se být vždy v harmonii se svým tělem, pokud je to možné. Chápu, že v celém světě vynakládají lidé velká úsilí v boji s tímto virem a doufám, že s ním bude brzy skoncováno,“ cituje Djokoviće BBC.První tenista světa podotkl, že byl zarmoucen rozhodnutím australských úřadů o zrušení jeho víza.„Ta chyba v deklaraci nebyla samozřejmě záměrná. To uznal a potvrdil Federální soud a sám ministr imigrace Austrálie. Lidé snad nevědí, že jsem nebyl deportován z toho důvodu, že jsem se nedal očkovat, porušil jsem nějaká pravidla nebo udělal chybu ve vízové deklaraci. To všechno fakticky schválil australský Federální soud a ministr imigrace. Příčina, proč jsem byl z Austrálie deportován, spočívala v tom, že ministr moje vízum anuloval dle vlastního uvážení na základě osobního mínění, že bych mohl podporovat v zemi nebo ve městě odpůrce vakcinace, a s tím vůbec nesouhlasím,“ řekl srbský tenista.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220114/provokuje-to-odpurce-vakcin-djokovicovi-advokati-poukazuji-na-neduslednost-australskych-uradu-17210257.html

https://cz.sputniknews.com/20220215/oveckin-o-50letem-jagrovi-hokej-strasne-moc-miluje-proto-porad-jeste-hraje-17630432.html

srbsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

srbsko, tenis, novak djoković