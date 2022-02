https://cz.sputniknews.com/20220215/falesna-etuda-za-ucelem-ziskani-pozice-hejtmana-pekarova-adamova-se-pustila-do-piratu-a-stan--17632502.html

„Falešná etuda za účelem získání pozice hejtmana.“ Pekarová Adamová se pustila do Pirátů a STAN

V Plzeňském kraji, kde se volilo vedení, se spojili Piráti a STAN s ANO, čímž hodili přes palubu ODS a TOP 09. Novým hejtmanem se stal Pirát Rudolf Špoták... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Piráti a STAN se rozhodli shodit krajskou koalici kromě jiného proto, že ODS a TOP 09 protlačily vlivného zákulisního člena Romana Jurečka do představenstva Klatovské nemocnice. Dále kritizovali kumulaci uvolněných funkcí u dvou zastupitelů ODS.Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová si servítky nebrala a pustila se do kritiky Pirátů i STAN. Vyčetla předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi a šéfovi Starostů Vítu Rakušanovi, že nedali dopředu vědět, co chystají. Uvedla, že ji mrzí, že vládní kolegové dávají přednost spolupráci s ANO, když je možnost držet koalici bez něj.Vůči Pirátům a STAN se silně vymezil také předseda pražské TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. Podle jeho slov nebyl k rozbití krajské koalice věcný důvod. „Situaci na Plzeňsku podrobně sleduji a žádný věcný důvod tam nebyl, žádné sporné politické téma, kvůli kterým koalice někdy krachují. Tohle byla čistě pragmatická dohoda,“ konstatoval.Premiér Petr Fiala míní, že na vládu to mít vliv nebude. Podle svých vlastních slov chápe, že v jednotlivých regionech je situace různá.K věci se vyjádřil i předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle jeho slov fungují Piráti demokraticky, „lokální sdružení tak rozhodují samostatně, protože nejlépe vnímají, co místní potřebují a co je trápí“.Připomeňme, že Piráti před dvěma týdny vypověděli koalici, ve které byli se STAN, ODS a TOP 09. Předseda nejsilnějšího klubu Petr Vanka včera navrhl odvolání rady. Poté, co byl zvolen jako hejtman Plzeňského kraje Pirát Rudolf Špoták, volili zastupitelé po přestávce novou krajskou radu. V devítičlenné radě mají Piráti včetně hejtmana dvě křesla, STAN tři a ANO pak čtyři.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

