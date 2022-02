https://cz.sputniknews.com/20220215/farsky-se-vzdal-poslaneckeho-mandatu-17635541.html

Farský se vzdal poslaneckého mandátu

Farský se vzdal poslaneckého mandátu

První místopředseda hnutí STAN Jan Farský se dnes vzdal svého poslaneckého mandátu. Musel se kvůli tomu vrátit z USA, kde absolvuje 8měsíční studijní pobyt na... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-15T14:12+0100

2022-02-15T14:12+0100

2022-02-15T14:26+0100

česko

jan farský

stan

studium

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/17169564_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_634f99f27565b1bfc9c5da88d62a8ab3.jpg

Farského ve Sněmovně nahradí ředitelka libereckého Divadla F. X. Šaldy Jarmila Levko. V čele poslaneckého klubu vládních Starostů ho nahradil Josef Cogan.Připomeňme, že Jan Farský čelil ostré kritice kvůli svému studijnímu pobytu v USA, který bude trvat osm měsíců. Farský původně plánoval odjet na pobyt a současně vykonávat i poslanecké povinnosti. Nakonec ho však k rezignaci vyzvalo předsednictvo hnutí STAN. Kriticky se k Farskému kvůli této situace postavila i předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Ta se nechala slyšet, že Farský je usvědčený sedmilhář. Komentátor Info.cz Petr Holec řekl, že Farský tím vztyčil prostředníček směrem k veřejnosti. Komentátor MF Dnes Petr Kolář označil příběh za tragikomický.Podle platných předpisů je možné rezignovat na poslanecký mandát pouze osobním prohlášením na schůzi komory. Výhradně v případě závažných okolností to lze udělat prohlášením sepsaným formou notářského zápisu.Podotýká se, že justiční resort kvůli situaci zpracoval analýzu, podle které by jiné složení mandátu než ve Sněmovně či před českým notářem mohlo vést ke zpochybnění výsledků hlasování poslanců.Farský v návaznosti na to oznámil, že se do ČR vrátí, aby se mandátu vzdal osobně 15. února.Farský coby poslanec v roce 2020 byl zvolen do Sněmovny jako kandidát TOP 09. V roce 2017 se připojil k hnutí STAN, v roce 2019 se stal místopředsedou strany.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220215/meteorologove-varuji-pred-silnym-vetrem-lide-by-meli-zabezpecit-sve-domy--17635170.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jan farský, stan, studium, usa