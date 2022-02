https://cz.sputniknews.com/20220215/it-odbornice-vyjmenovala-informace-ktere-nelze-sverovat-chytrym-telefonum-17635391.html

IT odbornice vyjmenovala informace, které nelze svěřovat chytrým telefonům

IT odbornice vyjmenovala informace, které nelze svěřovat chytrým telefonům

Do chytrého telefonu by člověk neměl ukládat tzv. „citlivá data", která by zločinec mohl využít k vlastnímu zisku v případě, že hackne telefon, sdělila Marija... 15.02.2022

V případě, že člověk má potíže se zapamatováním složitých hesel a přihlašovacích údajů k různým službám, informační analytička doporučila používat správce hesel nebo vestavené systémy pro ukládání hesel, jež jsou k dispozici na Androidu i iOS. Přitom do kategorie citlivých údajů odbornice zařadila i osobní doklady, tedy občanku, pas, DIČ apod.Kromě toho mluvčí agentury doporučila smazat všechny fotografie, které mají váš obličej vedle některých dokumentů (například s pasem) nebo vedle bílého listu, aby zločinci nemohli pomocí Photoshopu vložit kopii vašich dokumentů na takový dokument. Při online nákupech by se neměly do telefonu ukládat údaje bankovní karty.Odbornice také upozornila, že některé messengery a sociální sítě automaticky nahrávají mediální soubory z korespondence do zařízení. To znamená, že data nemusí být zcela zničena, i když zprávy obsahující důvěrné informace z korespondence vymažete.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

