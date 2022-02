https://cz.sputniknews.com/20220215/jak-zjistit-zda-mate-cukrovku-pouze-pomoci-sklenice-vody-17641126.html

Jak zjistit, zda máte cukrovku pouze pomocí sklenice vody

Má-li člověk závažný zdravotní problém, napoví mu sklenice čisté vody. Podle jakých ukazatelů se dá zjistit, zda je konzultace u doktora už vážně nutná? Podle... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Ať už si pečlivě naplánujete svou denní hydrataci nebo si jen stěží vypijete dostatek vody mezi jídly, nelze popřít skutečnost, že dodržení hydratace je pro zdraví nezbytné. Ale kromě toho, že je to skutečně nezbytné pro správné fungování vašeho těla, jednoduchá činnost, kdy si nalijete sklenici vody z vodovodu, vám může také říct něco o vašem zdravotním stavu. Dokonce podle odborníků pití sklenice vody vás může upozornit na jednu věc a varovat vás před cukrovkou. Čtěte dále, abyste zjistili, kdy zpozornit, až si dáte další doušek.První doušek vody, který si dáte, když se cítíte vyprahlí, může být svým způsobem osvěžující a nepopsatelně lahodný. Pokud si ale najednou všimnete, že sklenice čisté vody, kterou jste si nalili z kohoutku nebo čerstvá balená voda chutná sladce, může to být varovným signálem cukrovky.Cukrovka ovlivňuje zpracování inzulínu, což zase ovlivňuje regulaci hladiny cukru v krvi, uvádí Medical News Today. V případě, že se nemoc neléčí, může způsobit vysokou hladinu cukru v krvi, což může v ústech vyvolat nasládlou chuť, které si člověk všimne hned při prvním doušku vody.V určitém okamžiku může diabetes také způsobit související komplikaci známou jako diabetická ketoacidóza. Podle Medical News Today k tomu dochází, když tělo již nemůže rozkládat cukr, který potřebuje jako jakési palivo a místo toho začne používat tuk, což způsobí nahromadění kyseliny ketonové v organismu. Kromě sladké chuti, které si může člověk všimnout, by mohl tento stav také způsobit ovocný zápach v dechu.Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) varuje, že diabetická ketoacidóza může být potenciálně nebezpečná pro život, ovšem je také jedním z prvních příznaků diabetu u lidí, kterým dosud nebyla diagnostikována. V některých případech to může být způsobeno i tím, že člověk onemocní a nebude konzumovat jídlo ani pití v obvyklém množství, což může mít za následek ztíženou regulaci hladiny cukru v krvi.Další důvody sladké chutiSamozřejmě nejen cukrovka může způsobit sladkou chuť vody. Nové léky, nízkosacharidové diety, viry, nachlazení nebo chřipky, to vše může způsobit nasládlou chuť v ústech, nezapomínejme ale i na samotný zdroj vody. „V místě, kde žiji, mám studnu s vodou, která je chuťově sladší. To obvykle souvisí s vyšší hladinou vápníku a železa," říká Philip Junglas, MD, odborník na interní lékařství v Clevelandské klinice.Podivnou chuť lze také vysvětlit také tím, že pijete vodu ze známého zdroje, jako je váš domácí kohoutek. „Pokud pijete z šálku, vůně šálku ovlivňuje to, co pijete. Pokud je šálek právě vytažený z myčky, mýdlo může způsobit, že nápoj chutná jinak než ze šálku, který je na polici několik dní."Pokud si však člověk všimne změny chuti vody spolu s dalšími příznaky, může to poukazovat na něco vážného. Podle Medical News Today mezi další varovné příznaky cukrovky patří snížená schopnost vnímat sladkost v jídle, rozmazané vidění, nadměrná žízeň, nadměrné močení a extrémní únava. A pokud zaznamenáváte zmatenost, nevolnost a zvracení nebo křeče v břiše spolu se sladkou chutí v ústech, může to být příznak diabetické ketoacidózy.Sladká chuť v ústechZatímco pozorování nové chuti běžné vody z vodovodu může být poměrně častým příznakem cukrovky, lékaři varují, že podivný příznak mohou způsobit i jiné vážné zdravotní stavy. Poškození nervů související s předchozí mrtvicí nebo záchvatem může podle Medical News Today způsobit nevysvětlitelnou sladkou chuť v ústech. Někteří také hlásí příznak předtím, než je diagnostikován gastroezofageální reflux (GERD), způsobený žaludeční kyselinou, která se zpětně dostává do jícnu - zejména během těhotenství. Dokonce i přestože není to obvyklé, určité formy rakoviny plic mohou ovlivnit hladinu hormonů, které vedou ke sladké chuti v ústech.Pokud si všimnete, že sladká chuť ve vašich ústech je trvalá a nepřechází, bylo by nejlepší co nejdříve se ukázat lékaři pro zjištění pravé příčiny, píše Healthline.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

