Kanadský premiér se kvůli protestům rozhodl pro aplikaci zákona o výjimečném stavu

Premiér Kanady Justin Trudeau na tiskové konferenci oznámil, že k vyřešení situace s protesty v zemi využije zákon o výjimečném stavu. 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Přitom kanadský premiér zdůraznil, že jde o dočasný režim. Mezi opatřeními, která budou fungovat v rámci zákona o výjimečném stavu, premiér označil poskytnutí policii širších pravomocí, mimo jiné také v otázce udělování pokut a zatčení, a také další akce.Již dříve média uváděla, že Trudeau má v úmyslu aplikovat dříve nikdy nepoužitý zákon o výjimečném stavu, aby vládě poskytl širší pravomoci pro řešení situace s protesty.V Kanadě od konce ledna pokračují protesty proti koronavirovým omezením, které iniciovali řidiči kamionů. Napětí celé této situace vzrostlo do té míry, že Trudeau z bezpečnostních důvodů změnil bydliště a starosta Ottawy Jim Watson vyhlásil výjimečný stav.Dříve Sputnik psal o tom, že kanadské úřady vyzývají protestující řidiče, aby akci zastavili, a uvádí, že to nesmí být precedentem do budoucna, uvedl dříve na tiskové konferenci ministr veřejné bezpečnosti Kanady Marco Mendicino.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

