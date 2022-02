https://cz.sputniknews.com/20220215/kdyby-mel-lipavsky-provest-pochod-s-plnou-polni-asi-by-ho-vojackovani-pustilo-nazor-17636788.html

Kdyby měl Lipavský provést pochod s plnou polní, asi by ho vojáčkování pustilo. Názor

Ministr Lipavský tvrdí, že se ČR v militaristických darech Ukrajině neomezí jen dělostřeleckými granáty. Má se tím oslabit ruský prezident, aby nezaútočil na... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Předně se chci zeptat, zda se darování zbraní vůbec slučuje s českým statusem, jeví se mi to jako porušení minských dohod. Vybavuje se mi česká básnička: „Tluče bubeníček, tluče na buben, a svolává hochy, hoši pojďte sem. Zahrajeme si na vojáky, máme flinty a bodáky, nikdo nemeškej, hoši pojďte sem“…. Může vážně ČR přimět V. Putina, aby upustil od Západem avizovaného ruského vpádu na Ukrajinu? Když pronáším tuto otázku, nemůžu se ubránit pocitu absurdity…Daniel Solis: Ministr Lipavský se projevuje jako zoufalec, když hodlá oslabit Putina tím, že ČR dodá (další) zbraně na Ukrajinu. Pokud si to někdo myslí, pak je dle mého sodu buď velmi naivní, nebo někdo, kdo ignoruje situaci. Taky by si mohl – jak my Češi říkáme – lhát do kapsy, ačkoli si nejsem jistý, zda v dobré víře.Snad je ministr/vláda k podobným siláckým řečem dotlačen okolnostmi a zadavateli prohlášení. Pokud by to mělo být z jeho hlavy, pak je to odrazem nekompetentnosti a nechápu, jak může zastávat svou funkci.Samozřejmě, i kdyby ČR věnovala veškeré zbraně Ukrajině, které má, Rusko se tím nijak neoslabí. A pokud tam dáváme granáty, které nepotřebujeme, pak ani nevím, jak takový „dar“ dále ještě nazývat…Jaroslav Foldyna: Sledoval jsem rétoriku pana Lipavského, Slováků a dalších politiků z V4. Lipavského postoj je daleko nejhorší. Chápu přístup Slovenska, které se ještě „snaží“ nějakým způsobem držet jakýsi balanc, nebýt jen na jedné straně, mít výhrady vůči některým věcem.Pan Lipavský ale hovoří tak, jako by měl všechny argumenty, aby někoho odsoudil. Pan Kavan napsal pro Parlamentní listy, že situace je složitější.Nahlédněme do rozhovorů Bushe s Gorbačovem. Skutečně se zdá, že co Západ sliboval Gorbačovovi, že vše toto je porušeno. Počátkem milénia jsem měl možnost hovořit s Michailem Gorbačovem v hotelu v Karlových Varech. Během tiskovky odpovídal na otázky novinářů. Ptali jsme se ho, jak se dívá na to, že NATO už tehdy posilovalo a posouvalo se k ruským hranicím. Gorbačov řekl, že se s Bushem domluvili na něčem úplně jiném a doslova řekl: „Jsme teď úplně za hlupáky…“Má tohle vážně ČR zapotřebí?Daniel Solis: Česká republika toto všechno zapotřebí nemá. Je to všechno politická minela, která z naší kotliny dělá v podstatě maňáskové/loutkové divadlo, resp. z politické reprezentace, kdy vláda představuje loutky či maňásky. Hybatelé loutek se nachází mimo ČR. Je ubohé, politováníhodné, že někteří „malí“ Češi, kteří reprezentují naši velkou, kulturně vzato, zemi, mají zapotřebí se zavděčit těm, kdo nemají v ČR žádné zásluhy a jejich zájmy leží jinde. Je to smutný důkaz toho, jak amorální představitele tato země má ve svém čele.US administrativa už dlouho hraje nečistou hru vůči RF. Toho si snad veřejnost mohla všinout. Je to hra, která se točí kolem převratu na Ukrajině (2014). Copak nestačí jako důkaz, že majdan byl inscenován a financován z USA, resp. tzv. deep-state, přesněji řečeno US jestřáby? Kdo tam rozdával sušenky? Představitelé těchto jestřábů osobně. Může tedy být pochyb? Myslím, že ne.Tito jestřábi mají na Rusko dlouhodobě spadeno, protože nemohou přenést přes srdce, že Rusko je největším státem světa. Možná by si USA přály mít i tento prim. Geograficky to nelze. Amerika se totiž nezvětší, ale Rusko by se – viděno optikou americkou – mohlo „zmenšit“. Není to jen tak bohapustá představa, podívejte se, co se stalo na Balkáně. Uměl si tohle před tím někdo představit?Podívejte se, jak úspěšní byli Američané s Wilsonovým plánem, co se týká rozbití Rakousko-Uherska… Konečně myslíte, že rozdělení ČSFR (dříve ČSSR) byla jen taková „náhoda“ či „spontánní“ proces? Jediný opačný proces je událost sjednocení Německa; já proti nenamítám nic, ale zajímavé je, že praxe je taková, že se velké celky oslabují rozmělňováním. Lépe s nimi potom mává nadnárodní kapitál. Například evropská integrace nevypadá jako superstát v podobě EU, ale jako území ve vleku nadnárodních korporací.Jaroslav Foldyna: To, že náš ministr pobíhá na Ukrajině v neprůstřelné vestě a stylizuje se do vojáka, to já považuji za aktivismus, je vidět, že ministr nemá ani zbla zkušenosti s diplomacií. Já se stydím za takového ministra. Takhle špatný ministr zahraničních věcí snad nebyl za celou dobu našeho moderního státu, resp. v ČSSR či ČR… Považuju jeho chování za diletantství první kategorie. Kdyby Lipavský vyfasoval plnou polní a pokyn přesunu na pozice, asi by ho vojáčkování rychle opustilo.USA od října 2021 neustále oznamují ruskou invazi na Ukrajinu, když to ani 16.2. letos „nevyjde“, copak to není absolutní ztráta kreditu?Daniel Solis: Mohly USA ztratit kredit? To je řečnická otázka. Podle mne žádný takový již nemají. US v posledních asi třiceti letech kredit postupně ztrácejí cestou porušování mezinárodních norem, slibů a dohod. Klasickým příkladem je odmítání dodržení slibu, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. Nedávno byly odtajněny protokoly, z nichž vyplývá, že tyto záruky poskytnuty byly, byť ústně, a tento fakt se obráží i v různých politických memoárech.Jaroslav Foldyna: Ono by především Rusko mělo zastavit dodávky plynu do Evropy (do Prahy). Kdyby tam, kde bydlí Lipavský, a vůbec přestala téci teplá voda, říkám s nadsázkou, Lipavští a jimi podobní by zjihli okamžitě. Hlavně by jim natotata místní přišli poděkovat. O to tu jde. O pocit beztrestnosti a naprosté avantýry. Pokud Lipavský touží po maskáčích, ať vyfasuje plnou polní a předvede nám přesun na pozice.Jen připomínáme, že slib dávali Helmut Kohl, James Baker, Hans-Dietrich Genscher a média to tehdy obrazem i zvukem zachytila, protože zmínění politici to v roce 1990 do médií také komentovali.Daniel Solis: Prostě v diplomatických kruzích US pozbyly onoho kreditu a důvěry. Válcují vše silovým způsobem, hospodářskými sankcemi. Jejich dřívější hospodářský úspěch dal Americe setrvačnost, na níž stále ještě USA dnes jedou. Že USA již oznámily útok Ruska na Ukrajinu v budoucnosti (má se stát prý 16.2.)? To považuji za čistého zrna manipulaci. Nic než forma nátlaku a vytváření napětí.Americe by se hodilo, aby Rusko napadlo Ukrajinu, sami toto nazývají „wishful thinking“ neboli „toužebným myšlením“. Zbožným přáním asi je, aby se z povzdálí dívali, jak Slovan útočí na Slovana. Jen by se na toto bojiště dodávaly zbraně a US akcionáři by mohli být spokojení. Netřeba připomínat, že politiku ovládá vojensko-průmyslový komplex. Dnes už je to nabíledni, ať nikdo nepochybuje. Je třeba udržovat válčiště, aby byznys pokračoval.Shrňme si: malý lokální konflikt s účastí Ruska – to je pro USA vítaná příležitost. Rusko ale nemá potřebu invaze, ale muselo jednoznačně stanovit své podmínky. Tyto opakuje, aby na to všichni pamatovali. Ruské červené linie by NATO nemělo překračovat. Snad Ukrajina není sebevražedná, aby dobrovolně vstoupila do konfliktu s Ruskem. Jinak já si myslím, že na Ukrajině už začalo docházet, že je třeba zařadit zpátečku. Možná jim došlo, že v opačném případě poslouží Americe jako jednorázové beranidlo.Také si myslím, že většina Ukrajinců nemá zájem bojovat s Ruskem. Konečně sama Ukrajina je spotřebitelem ruských surovin. Měli by tam dále pochopit, že Amerika z Ukrajiny dělá otloukánka. Snad lidé na Ukrajině do svého čela postaví takové osobnosti, které budou doopravdy reprezentovat ukrajinské zájmy. Ale podobný problém máme v Česku: který normální politik bude posílat zdarma cizí zemi zbraně (nebo to podporovat), když je jasné, že ukrajinský konflikt není vůbec tak jednoznačný, jak se nám v Česku prezentuje?Pro komplexnost dodávám, že v Americe je dost silná vnitřní krize, která tím, že je, přispívá ke světové nestabilitě, jelikož dost ekonomik světa je odvislých od ekonomiky USA. Já pevně věřím, že Ukrajinci nejsou všichni ryze servilní a věřím, že koupit se dala jen část nevlastenecky smýšlející elity.ČR by se neměla nechávat strhávat žádným militarismem. Na to naše vláda mandát nemá. Kabinet má přece odpovědnost za životy našich občanů. Pokud Černochová a Lipavský touží o transferu zbraní, nikomu se v ČR nezavděčí. Já toto považuju za projev psychopatie. A přesně takový je i ten, kdo tomu všemu zatleská…Jaroslav Foldyna: Člověk z politické strany, která sotva prolezla do parlamentu, ve skutečnosti nereprezentuje názor lidí na to, aby někam putovaly zbraně. Absurdní.Je situace vůbec ještě řešitelná? Najednou do Moskvy začali jezdit vysocí státní představitelé cizích zemí… Nad Ukrajinou se může uzavřít letecký prostor a zemi opouštějí zahraniční diplomati…Daniel Solis: Situace je do poslední chvíle řešitelná. I první světové válce šlo zamezit. Důležité je, aby se klíčoví aktéři otřepali a prozřeli to, do čeho se navezli. Pokud by měly všechny mechanismy selhat, pak nám pomáhej Bůh.Jaroslav Foldyna: Pan Fiala si s celou vládou zadělal na ohromný problém pro budoucnost. Chce to vzít rozum konečně do hrsti.Děkujeme oběma respondentům za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

