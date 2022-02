https://cz.sputniknews.com/20220215/kynologove-uvedli-proc-se-vas-pes-muze-v-byte-nevhodne-chovat-17624019.html

Kynologové uvedli, proč se váš pes může v bytě nevhodně chovat

2022-02-15T08:42+0100

V tisku Izvestija reagovali kynologové na dotaz, proč pes dokáže zničit byt. Majitelé psů často připisují špatné chování svého mazlíčka zlomyslnosti zvířete, ovšem to nemusí odpovídat realitě. Důvodem takového chování mohou být také nuda anebo strach.Nedostatek pohybu venku často tedy ovlivní i způsob chování psa doma. Odborníci upozorňují, že je potřeba nejen venčit psa denně, ale procházet se s ním, aby zvíře mělo možnost poznávat svět kolem sebe. Procházka není pro mazlíčka jen prostředím pro uspokojení fyziologických potřeb, ale i prostorem k vstřebávání nových informací, jelikož absence kognitivní zátěže může přispět k pasivitě a úzkosti mazlíčka. Průměrné venčení by mělo trvat asi hodinu a to alespoň dvakrát denně a mělo by také zahrnovat aktivní hry.Některá psí plemena, jako třeba husky nebo Jack Russell teriér, obecně vyžadují ještě více pohybu.Navíc kynologové doporučují, aby člověk nenechal psa si vymýšlet vlastní aktivity.Některá domácí zvířata také začnou zlobit ze strachu samoty. V tomto případě je nutné psa na odloučení postupně připravit.Dalším důvodem špatného chování psa se může stát nedostatek režimu. Kynologové zdůraznili, že je vhodné si určit stálé termíny pro venčení a krmení psa a denně je dodržovat.Přitom v RKF také podotkli, že psi, stejně jako lidé, si mohou vytvořit špatné návyky, kterých se potom dá zbavit správnou práci s mazlíčkem. Nesprávný přístup k výchově domácího zvířete zas naopak může být základem zlozvyku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

