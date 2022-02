https://cz.sputniknews.com/20220215/lavrov-ruska-reakce-na-bezpecnostni-zaruky-bude-zverejnena-nemame-se-za-co-stydet-17634229.html

Lavrov: Ruská reakce na bezpečnostní záruky bude zveřejněna, nemáme se za co stydět

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že odpovědi Ruska na dopisy USA a NATO o bezpečnostních zárukách budou brzy předány Washingtonu a Bruselu. Tato... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

„Ohledně toho, zda toto znamená konec dějin? Ne, to není konec dějin. Včera jsem podal zprávu prezidentu Putinovi a zdůraznil jsem, že naše návrhy, které v zásadě schválil a které budou nyní v nejbližší době dokončeny a předány americkým partnerům a partnerům v NATO, jsou založeny na zachování integrity ruské pozice,“ řekl Lavrov po jednání s polským ministrem zahraničí Zbigniewem Rauem.Lavrov uvedl, že Rusko mělo po celá ta léta dostatek dobré vůle vůči Ukrajině.Lavrov se také vyjádřil, zda bude tento dokument dostupný veřejnosti.Napjatá situace kolem UkrajinyV posledních měsících jsou vztahy mezi Ruskem a Západem ještě napjatější a situace kolem Ukrajiny se zhoršila. Washington a Brusel obviňují Moskvu z přípravy „invaze“ a prohlašují, že ruské jednotky jsou stahovány k hranici se sousedním státem. V této souvislosti Severoatlantická aliance posiluje svou přítomnost ve východní Evropě. 24. ledna byla uveřejněna informace o přesunu dánské fregaty do Baltu a čtyř dánských stíhaček do Litvy, španělských lodí a nizozemských stíhaček do Bulharska a také o možném vyslání francouzských jednotek do Rumunska.V Moskvě veškerá podobná tvrzení odmítají a zdůrazňují, že přesouvají jednotky na svém vlastním území. Ruská strana také připomíná, že Ukrajina nedodržuje minské dohody, podle nichž má být uzavřeno příměří a staženy těžké zbraně z kontaktní linie. Nyní Kyjev soustředil na hranici se samozvanými republikami DLR a LLR polovinu svých vojáků, kteří pravidelně střílejí na domobranu, a to i s použitím zakázané techniky - protitankového raketového systému Javelin a útočného dronu Bayraktar.Kreml a Ministerstvo zahraničních věcí RF opakovaně upozorňují, že cílem příběhů o „agresi“ je rozšířit zahraniční seskupení u ruských hranic. Kromě toho vysvětlili, že hlavním důvodem eskalace napětí na Ukrajině jsou akce Spojených států a NATO, které tam posílají vojenské instruktory, zbraně a techniku, zvyšují počet cvičení a tím ponoukají Kyjev k vojenským dobrodružstvím.Koncem loňského roku Moskva předala Bruselu a Washingtonu návrhy dokumentů o bezpečnostních zárukách. Kreml trvá na tom, aby NATO ukončilo vojenskou spolupráci s postsovětskými zeměmi, nevytvářelo základny na jejich území, omezilo rozmisťování útočných prostředků u ruských hranic, stáhlo americké jaderné zbraně z Evropy a nerozšiřovalo se na východ.27. ledna Rusko obdrželo písemnou odpověď. Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější – nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

