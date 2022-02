https://cz.sputniknews.com/20220215/ledecka-z-pekingu-odjede-jen-s-jednou-medaili-ve-sjezdu-chybovala-a-vyjela-mimo-trat-17627618.html

Ledecká z Pekingu odjede jen s jednou medailí. Ve sjezdu chybovala a vyjela mimo trať

Česká lyžařka Ester Ledecká dnes ráno útočila na další zápis do olympijské historie, sjezd sice začala velmi dobře, následně však chybovala a vyjela mimo trať... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Závod dnešního sjezdu byl kvůli větru o půl hodiny odložen. Následně Ledecká na trať vyrazila se startovním číslem 5.Česká lyžařka první polovinu trati zvládla velmi dobře, na mezičase byla nejrychlejší. Po třetím mezičase najela příliš zpříma do jedné z branek a chybovala, kvůli čemuž vyjela z optimální trati. Naštěstí se Ledecká vyhnula pádu dostala se zpět do stopy, časová ztráta již byla obrovská.Dnešní sjezd o 16 setin sekundy vyhrála švýcarská mistryně světa Corinne Suterová, druhá skončila obhájkyně zlaté olympijské medaile Sofie Goggiaová z Itálie, bronz má Italka Nadia Delagová.I přes velkou chybu byla Ledecká nejlepší z Češek a nakonec obsadila 27. místo. Hned za ní se srovnaly obě české reprezentantky, na 28. místě skončila Tereza Nová a hned za ní Barbora Nováková.Ledecká se v Pekingu na lyžích představí ještě ve čtvrteční kombinaci.Zlato na snowboarduSnowboardistka Ester Ledecká ani v Pekingu nedala soupeřkám šanci a získala další olympijské zlato, obhájila tak vítězství z Pchjongčchangu 2018.Ester Ledecká ve své parádní disciplíně potvrdila roli největší favoritky, vyhrála kvalifikaci a následně zvládla osmifinále, čtvrtfinále i semifinále. I ve finále Ledecká předvedla jistý výkon a dojela si pro své druhé olympijské zlato na snowboardu.Ledecká do všech jízd ve vyřazovací části nastoupila v červené dráze. Ve všech kolech ji postup usnadnily soupeřky, které trať nedokončily nebo chybovaly.V osmifinále Ledecká porazila Italku Nadyu Ochnerovou, která spadla již v úvodu jízdy. Ve čtvrtfinále spadla také Polka Aleksandra Krolová. V semifinále spadla i Nizozemka Michelle Dekkerová. Ve finále Ledecká nedali šanci ani Rakušance Daniele Ulbingové.Česko tak díky Ledecká slaví první medaili z her v Pekingu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

