Meteorologové varují před silným větrem. Lidé by měli zabezpečit své domy

Pro Českou republiku platí od středečního večera výstraha meteorologů před silným větrem, kdy největší síly dosáhne ve čtvrtek. V tento den můžeme očekávat... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Silný vítr se začne zvedat od středečního večera na západě Čech, v Moravskoslezském kraji a na severu Olomouckého kraje. Nabere zde sílu až 70 km/h. Během čtvrteční noci se vítr rozšíří na celé území Česka a dosáhne rychlosti až 110 km/h.Vítr může napáchat škody na budovách, elektrickém vedení a může dojít ke komplikacím v dopravě. Pozor bychom si měli dávat také v blízkosti stromů, kde může docházet k lámání větví, případně i stromů. Lidé by se neměli příliš pohybovat venku a raději by neměli jezdit autem, případně dbát zvýšené opatrnosti.Nicméně se očekává, že i přes silný vítr můžeme očekávat poměrně vysoké teploty, které by se měly pohybovat mezi 9 a 13 stupni Celsia.Vichřice v NěmeckuSe silným větrem se potýkalo minulý týden i Německo. Vítr o rychlosti 80 km/h zasáhl západní část a střed Německa. Pro pondělní ráno platila rovněž výstraha před orkánem, kdy vítr mohl dosáhnout rychlosti až 110 km/h.Také tento týden nebude v Německu bezvětrný. Ve středu dokonce hrozí bouře doprovázená větrem a deštěm. Mohlo by spadnout 40 až 50 mm srážek. Ve srovnání s měsíčním průměrem je to více než polovina srážek.Utržená lavina v KrkonošíchV uplynulých dnech byl v Krkonoších kvůli vydatnému sněžení vyhlášen 3. stupeň lavinového nebezpečí. Předpověď byla včasná, jelikož následně po jejím vyhlášení v Obřím dole v Krkonoších došlo k sesuvu dvou velkých lavin.Podle sdělení Horské služby ČR na oficiálních facebookových stránkách mezi 8. a 10. únorem v Krkonoších byly zaznamenány samovolné sesuvy dvou lavin.Jedna lavina o celkové délce 500 metrů a šířce cca 340 metrů se utrhla v Lavinovém žlebu. Druhá zas byla delší a dosahovala až 1 200 metrů, její šířka dosahovala přibližně 350 metrů, k jejímu uvolnění došlo v Úpské rokli.K sesuvu obou dvou lavin došlo v době platnosti lavinového nebezpečí, které bylo vyhlášeno v důsledku vydatného sněžení v uplynulých dnech, sníh následně začal lehce tát, čímž nabral na váze a pomoci silného větru se uvolnil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

