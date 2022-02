https://cz.sputniknews.com/20220215/muzete-mit-nedostatek-vitaminu-d-aniz-byste-o-tom-vedeli-lekari-poukazuji-na-tento-priznak-17631679.html

Můžete mít nedostatek vitaminu D, aniž byste o tom věděli. Lékaři poukazují na tento příznak

Vitamin D se syntetizuje v okamžiku, kdy sluneční paprsky dopadají na odhalenou pokožku. V pozdní zimě je však poloha sluníčka taková, že paprsky dopadají do...

Starší lidé jsou vystaveni zvýšenému riziku nedostatku vitaminu D, a to nejen kvůli poloze slunce v zimě, ale i proto, že jejich tělo není tak schopné vytvářet vitamin D. Vitamin D je životně důležitý pro vstřebávání vápníku a silné kosti, a proto se zvyšuje riziko zlomenin, pokud člověk nemá dostatečný přísun vitaminu D. Nejenže jsou na obzoru možné bolestivé zlomeniny, ale výzkum vedený Mayo Clinic uvádí, že jeho nedostatek je spojen s poklesem kognitivních funkcí.Vyvstává tedy otázka. Můžete trpět nedostatkem vitaminu D, aniž byste o tom věděli? Lékařka Ann Louise Gittlemanová upozornila na významný, ale běžný varovný příznak nedostatku vitaminu D. Tou je únava.Pokud se během dne cítíte unavení a malátní, může to být známkou toho, že vám tento vitamin chybí. Výzkumníci z Louisiana State University Health Sciences Centre podpořili názor, že existuje významná souvislost mezi ospalostí během dne a nízkou hladinou vitaminu D.Zmiňme, že nedostatek vitaminu D lze řešit užíváním doplňků stravy s vitaminem D. Klinická studie provedená University Hospital Zurich a University of Zurich tuto myšlenku skutečně podpořila. Do studie bylo zapojeno 120 osob, které trpěly únavou a nedostatkem vitaminu D.Účastníci pak byli náhodně zařazeni do jedné ze dvou skupin. První byla s těmi, kterým byly podávány doplňky vitaminu D. Lidem ve druhé skupině bylo podáváno placebo.Čtyři týdny po ukončení léčby účastníci odpovídali, jak se cítí unavení. Výsledky ukázaly, že ti, kteří dostávali doplňky vitaminu D, se cítili méně unavení než skupina s placebem.Mezi další možné příznaky nedostatku vitaminu D mohou patřit např:Každý (včetně těhotných a kojících žen) by měl zvážit užívání doplňku obsahujícího 10 mikrogramů vitaminu D během podzimu a zimy, uvedla Národní zdravotní služba Velké Británie. Ta také ujistila, že taková dávka denně by měla být pro většinu lidí dostačující. Před užíváním jakýchkoli doplňků je ale nejlepší poradit se s lékařem.S blížícím se jarem stačí k dostatečnému přísunu vitaminu D přibližně 10 minut nechráněného pobytu na slunci. Nezapomeňte ale, že sluneční paprsky mohou být škodlivé, proto denně používejte ochranný krém.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

