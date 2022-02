https://cz.sputniknews.com/20220215/nehlasovali-v-zajmu-obcanu-sr-sef-hlasu-sd-se-pustil-do-poslancu-kteri-odmitli-zmenu-ustavy-17640440.html

„Nehlasovali v zájmu občanů SR." Šéf Hlasu-SD se pustil do poslanců, kteří odmítli změnu ústavy

„Nehlasovali v zájmu občanů SR.“ Šéf Hlasu-SD se pustil do poslanců, kteří odmítli změnu ústavy

Poslanci Národní rady SR, kteří nehlasovali pro novelu Ústavy SR a změny při referendu, šli proti poslaneckému slibu a nehlasovali v zájmu občanů. Prohlásil to... 15.02.2022

„Poslanci nehlasovali v zájmu občanů SR, protože jim odmítli do rukou vrátit moc, která jim patří. Hlasováním zabetonovali jakoukoli možnou změnu ústavy legální cestou,“ podotkl.Hovoří o pošlapání práv lidí ze strany koaličních OĽaNO, SaS a Za lidi. Přestože Pellegriniho poslanci nesouhlasili s účinností návrhu Miloše Svrčeka (Jsme rodina) až od roku 2024, podpořili ho a ve druhém čtení byli připraveni jednat o změně termínu.Avizoval, že Hlas-SD je připraven podpořit petiční akci za referendum o tom, zda lidé chtějí změnu ústavy tak, aby se mohlo konat i referendum o zkrácení volebního období NR SR. Poznamenal, že nedávnou petiční akci za referendum o předčasných volbách podpořilo kolem 600.000 lidí. Pellegrini je zvědavý i na reakci prezidentky SR Zuzany Čaputové po úterním odmítnutí Svrčekovy novely i vzhledem k jejím vyjádřením po rozhodnutí Ústavního soudu SR o nesouladu referendové otázky s ústavou.Lídr Hlasu-SD zároveň odsoudil útoky na poslance v souvislosti s podporou dohody o obranné spolupráci Slovenska s USA. Deklaroval, že jeho strana je proti jakémukoli násilí. Připomněl však, že tyto výhrůžky přinesla do kultury současná koalice, zatímco byla v opozici. Připomněl například protesty před domem Pavla Pašky.„Ať nebrečí, protože sami to vymysleli a sami to začali dělat ve velkém,“ podotkl. Každý občan má podle Pellegriniho právo vědět, kdo jak hlasoval. Proto avizuje, že Hlas-SD zveřejní i seznam poslanců, kteří hlasovali proti změně ústavy v souvislosti s referendem.Nový průzkumNa Slovensku média zveřejnila nový průzkum důvěryhodnosti členů slovenské vlády, který vypracovala agentura FOCUS pro televizi Markíza. Procenta důvěryhodnosti politikům na Slovensku tradičně moc vysoká nejsou. Jinak tomu není ani teď.Nejdůvěryhodnějším členem současné vlády na Slovensku je ministr životního prostředí Ján Budaj. Ale ani jeho procenta nejsou moc vysoká. Podle průzkumu mu důvěřuje pouze 34 procent respondentů. Na druhé příčce se umístil premiér Eduard Heger, kterému důvěřuje 33 procent dotázaných. Třetí místo patří ministru zdravotnictví Vladimíru Lengvarskému, kterému důvěřuje 32 procent Slováků. Do první pětky nejdůvěryhodnějších koaličních poslanců se dostal také ministr hospodářství Richard Sulík s důvěrou 31 procenta hlasů. Pětku uzavírá ministr školství Branislav Gröhling, kterému důvěřuje 30 procent respondentů.Na prvním místě z hlediska nedůvěry se umístil bývalý premiér a současný ministr financí Igor Matovič. Tomu důvěřuje pouhých 13 procent Slováků, naopak mu nevěří až neuvěřitelných 85 procent respondentů. Za Matovičem následuje šéfka hnutí Za lidi Veronika Remišová, ministr obrany Jaroslav Naď a ministryně spravedlnosti Mária Kolíková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

