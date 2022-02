https://cz.sputniknews.com/20220215/nerizena-raketa-se-riti-k-mesici-vedci-ukazuji-jake-to-bude-mit-dusledky-pro-druzici-17636619.html

Neřízená raketa se řítí k Měsíci. Vědci ukazují, jaké to bude mít důsledky pro družici

Astrofyzici vypočítali následky srážky Měsíce s neřízenou raketou. Ke katastrofě dojde 4. března 2022 a dojde ke vzniku nového kráteru na družici Země. Vědci... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-15T18:56+0100

2022-02-15T18:56+0100

2022-02-15T18:56+0100

věda a technologie

měsíc

srážka

vesmír

země

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1e/12867104_0:26:2069:1189_1920x0_80_0_0_f1453d822b271439d9cb269af397dc91.jpg

Podle profesora britské Open University Davida Rotheryho míří druhý stupeň rakety Falcon 9 společnosti SpaceX, vypuštěný v roce 2015, na Měsíc. Raketa zůstala ve Vesmíru, jelikož neměla dostatek paliva pro cestu zpět na Zemi.Astronom Bill Gray, kterému připisují objevení blížícího se dopadu, raketu Falcon 9 Grax sleduje od jejího začátku mise. Díky softwaru Project Pluto se zaměřuje na objekty, které už neplní svoji funkci, tudíž se o ně nikdo nezajímá. Sám Gray tvrdí, že je zřejmě jediný, kdo se těmito objekty zabývá. Díky tomuto softwaru zjistil, že raketa druhého stupně nemá po čtvrtém březnu žádnou trasu, což je právě následek toho, že narazí do Měsíce. Kolem místa dopadu pak poletí satelity, které budou fotografovat kráter.Tato raketa není jediná, která se takto volně pohybuje ve Vesmíru. Pohybuje se jen díky gravitaci. Uvádí se, že je ve Vesmíru asi padesát objektů, které jsou někde ztraceny. Nicméně tato situace je zcela běžná.Dle odborníků je možné, že k takovým nehodám bude docházet čím dál častěji, jelikož se do Vesmíru dostává i soukromá technika. Právě z tohoto důvodu odborníci doufají, že budou přijata opatření, která by tento pohyb omezila a zároveň by došlo ke snížení počtu těchto „ztracených" objektů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2022

měsíc, srážka, vesmír, země