Nový Zéland přijal zákon o zákazu změny pohlaví. Za porušení hrozí odnětí svobody

Nový Zéland přijal zákon o zákazu změny pohlaví. Za porušení hrozí odnětí svobody

Novozélandský parlament schválil ve třetím čtení zákon zakazující pokusy o změnu sexuální orientace nebo pohlaví, informovalo v úterý rádio RNZ. 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle jeho údajů nový zákon především zakazuje praktikovat změnu pohlaví osobám mladším 18 let pod hrozbou až tříletého vězení. Bude také nezákonné měnit pohlaví komukoli bez ohledu na věk, pokud to způsobí vážnou újmu, a pachateli hrozí až pět let vězení.Novozélandský ministr spravedlnosti Kris Faafoi vydal prohlášení, v němž zdůraznil, že praxe změny pohlaví nemá na Novém Zélandu místo.V zákoně je uvedena definice změny pohlaví, aby bylo možné přesně pochopit, jaké úkony budou zakázány.Toaleta pro nebinární dětiNebinární toalety dorazily i do Prahy. Zatím se týkají pouze některých škol, v první řadě těch, kde se vyučuje v anglickém jazyce. Ačkoli jsou žáci, které se neidentifikují jako děvčata nebo chlapci, v Česku spíše raritou, sociální zařízení pro nebinární děti se pomalu rozšiřují i v Česku. V International School of Prague si žáci a učitelé mohou vybrat, jak je budou oslovovat, a vybrat si neutrální anglické zájmeno they (oni). Nově si mohou dokonce vybrat, zda využijí toalety pro své pohlaví nebo genderově neutrální.Podle Andrey Koudelkové, která má v International School of Prague na starost rozvoj školy, je to dáno otevřeností školy, v níž jsou žáci vedeni ke kritickém myšlení a mohou vše beze strachu prodiskutovat.V Česku je to ale zatím spíše vzácný případ. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se s otázkou nebinárních žáků zatím většina škol nesetkala a nebinární toalety proto nemají.Pro zlepšení prostředí nebinárních dětí se vyslovil i sociolog Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Sloboda. Obává se ale, že zavádění zvláštních toalet může jejich postavení naopak zhoršit. Tyto děti mohou čelit i šikaně a být vyloučeni z kolektivu.Připomeňme, že v září Lidové noviny informovaly, že v Česku roste počet dětí, které žádají o změnu pohlaví. Předseda Sexuologické společnosti Petr Weiss to připsal především větší informovanosti populace. Podle odborníků se na ně nejčastěji obracejí děti kolem dvanácti až šestnácti let. Lze se ale setkat i s mladšími pacienty. Bez souhlasu zákonného zástupce však lékaři nikdy nesmí zahájit léčbu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

