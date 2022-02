To, co se nyní děje na Donbasu, je genocida. Putin se vyjádřil k možnosti uznání DLR a LLR

„Co se týče války v Evropě: pan spolkový kancléř právě řekl, že lidé jeho generace, a já patřím do této generace, si jenom těžce můžou představit válku v Evropě. Bylo to uvedeno v souvislosti se situací na Ukrajině. Ale vždyť my jsme s vámi byli svědky války v Evropě, kterou rozpoutal právě blok NATO proti Jugoslávii. Velká vojenská operace s bombardováním jednoho z evropských hlavních měst – Bělehradu. Ono se to stalo. Bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN. Je to velmi špatný příklad, ale ono se to stalo,“ uvedl Putin po jednání s německým kancléřem.