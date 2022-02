https://cz.sputniknews.com/20220215/senat-bodl-fialu-do-zad-a-ten-se-divi-na-vystrcilovu-komoru-uz-neni-spoleh-17629730.html

Senát bodl Fialu do zad a ten se diví. Na Vystrčilovu komoru už není spoleh?

Senát bodl Fialu do zad a ten se diví. Na Vystrčilovu komoru už není spoleh?

Vláda premiéra Petra Fialy zažila hořkou zkušenost. Postavil se proti ní Senát. A nejde jen o pandemický zákon. To je jen první zvoneček. 15.02.2022

Premiér Fiala si myslel, že největší problémy jeho vládě bude dělat z opozičních lavic v Poslanecké sněmovně hnutí ANO Andreje Babiše. Teď to vypadá, že dostal kudlu do zad od spojence. Od Vystrčilova Senátu.Viděli jste to sami, drazí čtenáři, s jakým úsilím a vypětím všech sil vláda protlačila pandemický zákon v Poslanecké sněmovně. Hlasování se marně snažila oddálit opozice. Marně, protože vládní pětikoalice byla jednotná a předem byla dohodnuta Fialovu verzi pandemického zákona podpořit.Zvrat nastal v Senátu. Ano, právě zde. V komoře, kterou řídí morální kompas Miloš Vystrčil a lepšolidi tam mají převahu. To byl určitě pro Fialův kabinet šok. Musel cítit zradu.A teď se podržte, proti pandemickému zákonu hlasovali členové senátních klubů Starostů a nezávislých, Pirátů, ODS a TOP 90 a taky lidovců. Čili proti Fialovi se postavili členové vládní koalice.Senátu se nelíbilo nejen znění pandemického zákona, ale i způsob, jakým byl v Poslanecké sněmovně schválen. Senátorům z ústavně-právního výboru vadilo, že vláda nechala zákon projednávat ve stavu legislativní nouze. Tedy ne běžným postupem, kdy je zákon ve sněmovně mnoho dní a prochází výbory i řádnými třemi čteními.Jak to celé číst? Lepšolidi měli za to, že Senát je pojistkou demokracie. Že tam mají své jisté. Jenže si nemohli představit, že když Senát dělá svou vlastní zahraniční politiku, třeba tu s Tchaj-wanem, že bude dle svého uvážení zasahovat i do domácí politiky. Fiala Vystrčilův Senát podcenil.Proč se senátoři zachovali vůči Fialově vládě, jak se zachovali? Protože cítí větší zodpovědnost vůči voličům než poslanci účelově slepených souručenství, která vznikla těsně před sněmovními volbami.O svéhlavé politice Senátu Sputnik hovořil s politologem Tomášem Doležalem.„Senátoři – a hlavně senátoři z vládních stran – byli nuceni reflektovat politickou realitu a nálady občanů. Včetně ohromného a autentického tlaku zdola, který proti přijetí novely pandemického zákona existoval a existuje.A senátoři, kteří jsou voleni v jednomandátových volebních obvodech, a třetinu z nich čeká letos na podzim boj o obhajobu mandátu, jsou navíc v jiné pozici než čerstvě zvolení poslanci.A samozřejmě platí i to, že novela pandemického zákona je právní a protiústavní paskvil, obsahově i z hlediska procedury jejího přijímání, a i to museli někteří senátoři, hlásící se k tezi, že Senát je jakousi pojistkou ústavnosti a demokracie, při svém hlasování zohlednit," míní expert.Nestává se Senát překvapivou opozicí vůči vládě? Pětikoalice přeci spoléhala na to, že má absolutní moc ve státě...„Zde nejde ani tak o existenci nějaké jednolité senátní protivládní opozice, ale spíše už o stranické štěpení v Senátu, včetně štěpení vnitrostranického, a to hlavně na úrovni ODS (a TOP 09) a hnutí STAN, které mají nejsilnější senátní kluby a jejichž senátoři hlasovali uvnitř těchto klubů rozdílně, zhruba půl na půl.S tím, že někteří senátoři zjevně „hlasovali nohama“, když se hlasování o novele v Senátu neúčastnili – aby nemuseli, z loajality k vládě, hlasovat proti, ale aby zároveň nemuseli hlasovat aktivně a pro, a tak raději snížili kvorum a tím zamítnutí novely nepřímo napomohli," říká pan Doležal.Očekáváte, že se i nadále bude Senát vzpouzet vládě? Co tím případně může získat?„Spíše lze, minimálně do podzimních senátních voleb, očekávat atomizaci vládních senátních klubů a jistou míru solitérství při hlasování ve snaze zvýšit svůj volební potenciál. A poté, s postupujícím časem, a také dle toho, jak se budou vyvíjet celostátní volební preference vládních stran, nelze vyloučit ani stranické rozpory uvnitř vládní koalice – a třeba i rozdílné hlasování jednotlivých vládních senátorských klubů," říká politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

