Šlégrová dráždí plavkovou prselínou Instagram. „Musím si dát studenou sprchu,“ slintají uživatelé

To, že je Lucie Šlégrová atraktivní žena, kterou příroda obdařila, ví všichni. Ostatně to dokazují její poslední příspěvky na Instagramu, jimiž těšila své sledující. Předvedla totiž svůj dokonalý zadeček, mnozí však požadovali fotografie i zepředu. Šlégrová se rozhodla jim vyhovět.Leckdo by jí takové tělo záviděl, ve svém posledním příspěvku na Instagramu se ale Lucie svěřila s tím, že ona vždy snila o malých prsou.Ale s tímto jejím přiznáním pánové určitě nesouhlasí.„Velká prsa a velký dekolt, co víc si chlap může přát…Jste nádherná sexy postavička,“ praví jeden z nich.„Hmmm, tak za mě jako za horňáka říkám yes,“ připojuje se další.„Každému s chromozomem Y se z tvé odhalené krásy…zatočí hlava…,“ zní dál.Lucie Králová ŠlégrováLucie Šlégrová, za svobodna Králová, vyhrála jako třiadvacetiletá titul Miss České republiky 2005. Na svém kontě má ale také další úspěchy – stala se Miss Teenager Teplice 1997, Miss Teplice 2003 a Miss Severních Čech 2004. Zároveň reprezentovala ČR na soutěži Miss World 2005 v Číně a opět se umístila v soutěži Miss Talent na předních pozicích. Je tedy známá hlavně díky modelingu. Od malička se ale věnovala také tanci a divadlu a vystupovala v mnoha tanečních představeních a společenských akcích.To ale není vše, co Lucie umí a oč se zajímá. Má také dobré srdce, což dokazuje i skutečnost, že se začala věnovat charitě a založila organizaci, která se zaměřila na seniory.Co se týče jejího osobního života, v roce 2008 se provdala za Zdeňka Kaufmanna, se kterým má dva syny, Roberta a Richarda. Nicméně manželství nakonec nevydrželo a Lucie našla znovu lásku u českého hokejisty Jiřího Šlégra. Za toho se vdala v roce 2015 a loni mu porodila syna Rona.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

