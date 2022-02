https://cz.sputniknews.com/20220215/slovaci-rozdrtili-nemecko-a-na-zimnich-olympijskych-hrach-v-pekingu-postupuji-do-ctvrfinale-17627570.html

Slováci rozdrtili Německo a na Zimních olympijských hrách v Pekingu postupují do čtvrfinále

Slovenští hokejisté jdou dál v olympijském turnaji. Do vyřazovacích bojů vstoupili proti Německu, proti kterému dominovali. Slovensko nakonec vyhrálo 4:0. Ve... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Slovenští hokejisté se mezi nejlepší osmičku probojovali po dvanácti letech. O semifinále budou Slováci bojovat s USA, zápase je na programu ve středu v 5:10 SEČ.Svěřenci trenéra Craiga Ramsayho měli celý zápas herní převahu. Do vedení šli Slováci ve 12. minutě, kdy se prosadil Libor Hudáček.Ve druhé třetině už to bylo 3:0, když náskok zvýšili Peter Cehlárik a Michal Krištof. Němci si žádný velký tlak nevytvořili, na Patrika Rybára ve slovenské bráně recept nenašli.V samotném závěru do prázdné brány výsledek pečetil Marek Hrivík.Slovensko si tak v Pekingu připsalo druhé vítězství. V základní skupině Slováci prohráli s Finskem (2:6) a Švédskem (1:4). Vítězství si připsali proti Lotyšsku (5:2).Čeští hokejisté budou o čtvrfinále bojovat proti Švýcarsku od 9:40, zápas můžete sledovat na ČT.První zlato SlovenskaSlovenská lyžařka Petra Vlhová 9. února ve druhém kole olympijského slalomu smazala ztrátu na soupeřky a vybojovala pro Slovensko první medaili na Zimního olympijských hrách. A hned zlatou.Vlhové se první kolo příliš nevydařilo, zajela až osmý nejlepší čas se ztrátou 72 setin na první místo. První kolo nedokončila například americká superstar Mikaela Shiffrinová.Ve druhém kole však Vlhové ukázala své umění a skočila až na nejvyšší stupínek a získala zlatou olympijskou medaili.Pro Slovensko jde o první cenný kov v Pekingu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

